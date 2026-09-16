Alja zainteresirana za Anthonyja? Nakon jednog razgovora promijenila ploču: 'Vidi se da ima 22 godine, predosadno!'

Posebnu pažnju posvetila je Anthonyju , koji ima najjači odnos s Larom . Njih dvoje upustili su se u razgovor, no vrlo brzo dotaknuli su se teme ponovnog spajanja i mogućnosti da upravo nove bombshell djevojke dobiju priliku prve birati dečke. "Ja mislim da kada će biti ponovno spajanje, da ćete ti i Marija Tereza birati prve", rekao je Anthony.

Alja je odmah odlučila provjeriti njegovu reakciju te ga je upitala treba li onda odabrati upravo njega i kako bi se osjećao kada bi se to dogodilo. Anthony joj je dao do znanja da se zbog samog izbora ne bi naljutio, no priznao je da bi ga pogodilo kada bi zbog toga Lara morala napustiti vilu."Znaš što, ne bih bio ljut, ali ako bi Lara otišla kući, to bi me boljelo", priznao je Anthony.

Njegov odgovor, međutim, nije ostavio dojam kojem se Alja možda nadala. Nakon razgovora nije skrivala razočaranje, a Anthonyja je prilično oštro ocijenila. "Po njegovim odgovorima mi je pokazao da ima 22 godine, predosadno", zaključila je Alja.

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