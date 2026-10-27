Alja završila u suzama: 'Povrijedilo me kako se ponio nakon svega'

Filmska večer u vili 'Love Island Adria' ostavila je duboke posljedice, a Alja se nakon burnih rasprava slomila u suzama i priznala da ju je najviše povrijedio upravo partnerov stav

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Nakon što je posljednja epizoda regionalnog dating showa Love Island Adria završila šokiranim izrazom lica Alje, koja je na filmskom platnu imala priliku vidjeti Anthonyja kako flerta s Alisom, ništa manje burno nije započela ni nastavak drame. Snimka koja je izazvala nevjericu i otvorila brojna pitanja očito je ostavila neizbrisiv trag na njihovu odnosu, a pokušaj mirnog razjašnjavanja ubrzo se pretvorio u svađu.

icon-expand icon-close icon-close Alja, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sukob se s platna preselio u spavaću sobu

Alji, naime, nije bilo ni malo svejedno zbog onoga što je vidjela, a posebno ju je zasmetalo to što se Anthonyjevo ponašanje u vili nije poklapalo s onim što joj je ranije govorio. Iako se on pokušao opravdati, razgovor je postajao sve napetiji. "Rekao si mi da između vas nema flerta, sve je drugarski... Ali ovo nije bilo drugarski, krenuo si prema njoj kao da je želiš poljubiti", poručila je Alja Anthonyju, jasno mu dajući do znanja da je snimka poljuljala njezino povjerenje.

icon-expand Alja, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony, međutim, nije prihvaćao njezino viđenje situacije, već je odlučno odbacio mogućnost da je imao namjeru poljubiti Alisu, pravdajući se riječima da bi je, da ju je htio poljubiti, vjerojatno i poljubio. No, takvo objašnjenje Alju nije umirilo, već ju je dodatno razočaralo jer je shvatila da je i Anthony sudjelovao u flertu za koji je dotad vjerovala da dolazi isključivo s Alisine strane. Rasprava se ubrzo preselila i u spavaću sobu, gdje su nastavili razgovarati o reakcijama koje su uslijedile. Anthonyju je zasmetalo što je Alja reagirala pred ostalim islanderima, smatrajući da je ispalo kao da mu uopće ne vjeruje. S druge strane, Alja mu je pokušala objasniti da joj namjera nije bila izazvati dramu pred svima, već razjasniti ono što je vidjela, no zasmetalo joj je što se on odmah okrenuo obrani umjesto njezinih osjećaja.

icon-expand Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Emotivni slom i suze

Kako se razgovor nastavljao, postajalo je sve očitije da problem za Alju nije samo ono što se dogodilo između Anthonyja i Alise, već način na koji se Anthony ponio nakon što je snimka prikazana. Emocije su je ubrzo svladale, pa se Alja rasplakala i priznala da joj treba malo vremena nasamo kako bi se smirila i razmislila o svemu što se dogodilo. Kasnije je priznala da je od Anthonyja očekivala drukčiju reakciju te da ju je najviše pogodilo upravo ono što je uslijedilo nakon prikazivanja kadrova.

icon-expand Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo