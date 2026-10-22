Anamarija i Toni napustili Love Island Adria! Ona u suzama, a Toni poručio: 'Svi su mi jednaki, sve ih volim u vili. I ovo je dio showa'

Ocijenila je i da nije imala dovoljno vremena s Nikolom, s kojim je razvila odličnu povezanost. "U vili su najiskreniji par Drina i Valentin. Divni su i ipak su mi favoriti", zaključila je o parovima u kući. Dodala je i da smatra da Anja i Gašper neće potrajati. "Mislim da je on problem, neću promijeniti mišljenje. O Alji i Anthonyju mislim da su slatki", zaključila je Anamarija o situaciji u vili nakon ispadanja.

Anamarija je u suzama napustila Love Island Adria . "Imam i ja malo osjećaja, što da kažem", kroz smijeh je otkrila Anamarija nakon ispadanja u vili. "Znala sam da će biti ovako, Lara je ipak tu otpočetka, imaju bolju povezanost s njom i znala sam to. Drago mi je što će ostati i možda naći ljubav", dodala je. "Nisam očekivala glas od Gašpera, poštujem ga kao prijatelja, ali znam da u ovoj situaciji ne bi birao mene", zaključila je o ispadanju iz vile.

I Toni je napustio vilu i poručio: 'Nikoga ne mrzim, svi su mi jednaki, sve volim u vili. I ovo je samo dio showa, očekivao sam da će glasati za njega, on je u boljim odnosima s djevojkama, više s Anjom i Aljom i to je bilo očekivano", ispričao je Toni. "Krivo mi je zbog situacije s Larom, nisam razmišljao i to mi je žao, žao mi je nje, nadam se da će mi nekad oprostiti i da ćemo biti prijatelji", dodao je.

Dodao je i da smatra da Lara ima pravo na svoje mišljenje, ali i da će mu s vremenom oprostiti. "Danas smo bili u boljim odnosima, pričali smo i to mi je drago. U kući sam u najboljim odnosima bio s Anthonyjem, a od djevojaka Alja", jasan je bio i dodao da bi pobijediti trebali Drina i Valentin jer su najjači par u vili.

"Ne mislim da je nitko lažan par, mislim da su svi jedni za drugog", zaključio je i rekao da bi, kada bi se opet vratio u vilu, odabrao Laru.

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