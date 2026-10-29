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Love Island Adria

Anamarija iz 'Love Island Adria' najavila uzbudljiv projekt, no fanove zanima samo jedno

Atraktivna Slovenka i bivša islanderica zagrijala je društvene mreže najavom novog podcasta, no njezini pratitelji odmah su stavili naglasak na jedno pitanje

RTL.hr
29.10.2026 11:00

Boravak u prvoj regionalnoj sezoni showa Love Island Adria donio je pregršt uzbuđenja, a za neke natjecatelje život pod svjetlima reflektora nastavlja se punom parom i nakon napuštanja vile. Među njima je i zanosna Anamarija koja je svojim ulaskom u show kao bombshell odmah podigla prašinu i pomrsila račune.

Iako njezina avantura na Tenerifeu nije potrajala do samog kraja, Anamarija očito ne gubi vrijeme. Svojim je pratiteljima na društvenim mrežama zagrijala maštu fotografijom na kojoj spremno najavljuje novi medijski projekt – takozvani Girlypop podcast, čime je potvrdila da namjerava ostati prisutna na sceni i publici ponuditi zanimljiv sadržaj.

Anamarija, Love Island Adria
Anamarija, Love Island Adria FOTO: Instagram

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Podsjetimo, Anamarija i Nikola su se tijekom boravka u kući izuzetno brzo povezali, a njihov prisan odnos i simpatija nisu prošli neopaženo ni kod gledatelja. Kada je Anamarija morala napustiti show, Nikola je priznao koliko mu nedostaje, a ubrzo nakon nje i sam je napustio vilu s osmijehom na licu, ističući da se najviše veseli ponovnom susretu s njom. Da se strast iz vile preselila i u stvarni život, potvrđuju i ranije objave na društvenim mrežama na kojima su golupčići razmjenjivali nježnosti i poljupce uz znakovite poruke.

Anamarija, Nikola, Love Island Adria
Anamarija, Nikola, Love Island Adria FOTO: Instagram

Iako trenutno okupirana novim poslovnim i medijskim pothvatima, Anamarija svojim pratiteljima jasno daje do znanja da uz uspješnu karijeru i poduzetničke planove itekako zna uživati u životu. 

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