Anamarija iz 'Love Island Adria' najavila uzbudljiv projekt, no fanove zanima samo jedno

Boravak u prvoj regionalnoj sezoni showa Love Island Adria donio je pregršt uzbuđenja, a za neke natjecatelje život pod svjetlima reflektora nastavlja se punom parom i nakon napuštanja vile. Među njima je i zanosna Anamarija koja je svojim ulaskom u show kao bombshell odmah podigla prašinu i pomrsila račune.

Iako njezina avantura na Tenerifeu nije potrajala do samog kraja, Anamarija očito ne gubi vrijeme. Svojim je pratiteljima na društvenim mrežama zagrijala maštu fotografijom na kojoj spremno najavljuje novi medijski projekt – takozvani Girlypop podcast, čime je potvrdila da namjerava ostati prisutna na sceni i publici ponuditi zanimljiv sadržaj.