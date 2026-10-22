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Love Island Adria

Anamarija nakon ispadanja iz 'Love Island Adria': 'Hvala što ste prepoznali moju iskrenost, na kraju se uvijek pokaže tko je tko!'

Nakon napetih i iznimno emotivnih eliminacija u vili Love Island Adria, koje su natjerale Anamariju i Tonija na pakiranje kofera, atraktivna 'bombshellica' konačno se oglasila na svojim društvenim mrežama

RTL.hr
22.10.2026 14:00

Ulazak Anamarije u show bio je jedan od najiščekivanijih trenutaka sezone s obzirom na to da je na Tenerife stigla kao bivša djevojka Gašpera. Ipak, umjesto drama i sukoba, Anamarija je osvojila islandere i publiku svojom neposrednošću i iskrenim pristupom. Izvrsno se slagala sa svima u vili, a posebno s djevojkama s kojima je izgradila čvrsta prijateljstva.

Anamarija, Love Island Adria
Anamarija, Love Island Adria FOTO: RTL

Od romanse s Nikolom do iznenadnog rastanka

Ubrzo nakon ulaska, između nje i Nikole planula je iskrena i snažna iskra. Postali su jedan od najdragih parova u vili, no posljednje eliminacije presudile su njihovoj zajedničkoj avanturi na otoku.

Iako je Nikola ranije tvrdio da će u slučaju njezinog ispadanja i sam napustiti show, na kraju je ipak odlučio ostati do samog završetka, naglasivši kako je ostalo još vrlo malo vremena te da ih nastavak ljubavne priče svakako čeka čim izađe u vanjski svijet.

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Jako sam zahvalna na svojoj podršci...'

Po povratku u svakodnevicu, Anamarija je podijelila objavu s moćnim porukama i emotivnim riječima usmjerenim svima koji su pratili njezin put u showu.

"Jako sam zahvalna na svojoj podršci i lijepim riječima! Hvala vam od srca što ste prepoznali moju iskrenost i što ste bili uz mene. Na kraju se uvijek pokaže tko je tko. Volim vas!", poručila je emotivno Anamarija.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Uz poruku zahvale, dodala je i opis na engleskom jeziku koji najbolje opisuje njezin boravak na Tenerifima: "I came, put them in their place, and left. Mission accomplished" (Došla sam, postavila ih na njihovo mjesto i otišla. Misija ispunjena).

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