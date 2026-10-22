Anamarija nakon ispadanja iz 'Love Island Adria': 'Hvala što ste prepoznali moju iskrenost, na kraju se uvijek pokaže tko je tko!'

Ulazak Anamarije u show bio je jedan od najiščekivanijih trenutaka sezone s obzirom na to da je na Tenerife stigla kao bivša djevojka Gašpera. Ipak, umjesto drama i sukoba, Anamarija je osvojila islandere i publiku svojom neposrednošću i iskrenim pristupom. Izvrsno se slagala sa svima u vili, a posebno s djevojkama s kojima je izgradila čvrsta prijateljstva.
Od romanse s Nikolom do iznenadnog rastanka
Ubrzo nakon ulaska, između nje i Nikole planula je iskrena i snažna iskra. Postali su jedan od najdragih parova u vili, no posljednje eliminacije presudile su njihovoj zajedničkoj avanturi na otoku.
Iako je Nikola ranije tvrdio da će u slučaju njezinog ispadanja i sam napustiti show, na kraju je ipak odlučio ostati do samog završetka, naglasivši kako je ostalo još vrlo malo vremena te da ih nastavak ljubavne priče svakako čeka čim izađe u vanjski svijet.
'Jako sam zahvalna na svojoj podršci...'
Po povratku u svakodnevicu, Anamarija je podijelila objavu s moćnim porukama i emotivnim riječima usmjerenim svima koji su pratili njezin put u showu.
"Jako sam zahvalna na svojoj podršci i lijepim riječima! Hvala vam od srca što ste prepoznali moju iskrenost i što ste bili uz mene. Na kraju se uvijek pokaže tko je tko. Volim vas!", poručila je emotivno Anamarija.
Uz poruku zahvale, dodala je i opis na engleskom jeziku koji najbolje opisuje njezin boravak na Tenerifima: "I came, put them in their place, and left. Mission accomplished" (Došla sam, postavila ih na njihovo mjesto i otišla. Misija ispunjena).
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.