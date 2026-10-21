Anamarija otvorila dušu o odnosu s Gašperom izvan showa: 'Nije bio dosljedan, a smetala mi je jedna jako ružna stvar'

Djevojke su se okupile i započele razgovor o odnosima izvan showa, a u samom centru pažnje našla se Anamarija koja je otkrila da s Gašperom dijeli prilično zamršenu povijest.
Upoznali se na poslu, pa otišli na par spojeva
Anamarija je otkrila kako su se Gašper i ona upoznali još tijekom pandemije koronavirusa, dok su oboje radili u istoj trgovini. Njezin angažman tamo nije dugo potrajao jer je dobila otkaz, dok je Gašper ostao raditi.
'Pruži pažnju pa odjednom prestane'
Anamarija je djevojkama priznala kako joj je kod njega najviše smetao potpun nedostatak dosljednosti.
"Znao bi pokazivati interes i pružati pažnju, a zatim bi to odjednom prestao činiti. Upravo zbog takvog ponašanja nisam s njim mogla zamisliti ništa ozbiljnije", iskreno je ispričala Anamarija.
Dodala je i kako se Gašper od tih dana do danas uopće nije promijenio. Kao primjer navela je njegove reakcije kada mu nešto ne odgovara, istaknuvši da i danas u takvim situacijama zna zakolutati očima.
Bio s dvije dobre prijateljice?
No, najšokantniji detalj njihove prošlosti tek je uslijedio. Anamarija je otkrila da je Gašper u jednom trenutku bio i s njezinom dobrom prijateljicom, što je za nju bila neprelazna prepreka.
"Nije mi bilo prihvatljivo to što je bio s dvije dobre prijateljice, pogotovo jer je dobro znao da se nas dvije poznajemo i družimo", zaključila je.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.