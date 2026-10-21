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Love Island Adria

Anamarija otvorila dušu o odnosu s Gašperom izvan showa: 'Nije bio dosljedan, a smetala mi je jedna jako ružna stvar'

Vila 'Love Island Adria' ponovno je postala mjesto neočekivanih priznanja iz prošlosti!

RTL.hr
21.10.2026 11:00

Djevojke su se okupile i započele razgovor o odnosima izvan showa, a u samom centru pažnje našla se Anamarija koja je otkrila da s Gašperom dijeli prilično zamršenu povijest.

Upoznali se na poslu, pa otišli na par spojeva

Anamarija je otkrila kako su se Gašper i ona upoznali još tijekom pandemije koronavirusa, dok su oboje radili u istoj trgovini. Njezin angažman tamo nije dugo potrajao jer je dobila otkaz, dok je Gašper ostao raditi.

Anamarija, Gašper, Love Island Adria
Anamarija, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Pruži pažnju pa odjednom prestane'

Anamarija je djevojkama priznala kako joj je kod njega najviše smetao potpun nedostatak dosljednosti.

"Znao bi pokazivati interes i pružati pažnju, a zatim bi to odjednom prestao činiti. Upravo zbog takvog ponašanja nisam s njim mogla zamisliti ništa ozbiljnije", iskreno je ispričala Anamarija.

Dodala je i kako se Gašper od tih dana do danas uopće nije promijenio. Kao primjer navela je njegove reakcije kada mu nešto ne odgovara, istaknuvši da i danas u takvim situacijama zna zakolutati očima.

Anamarija, Love Island Adria
Anamarija, Love Island Adria FOTO: RTL

Bio s dvije dobre prijateljice?

No, najšokantniji detalj njihove prošlosti tek je uslijedio. Anamarija je otkrila da je Gašper u jednom trenutku bio i s njezinom dobrom prijateljicom, što je za nju bila neprelazna prepreka.

"Nije mi bilo prihvatljivo to što je bio s dvije dobre prijateljice, pogotovo jer je dobro znao da se nas dvije poznajemo i družimo", zaključila je.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: RTL

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