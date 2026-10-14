Anamarija ušla u Love Island Adria: 'Gašpera znam, išli smo na par spojeva. Mislim da neće biti problema s Mili'

Ova dama svojedobno je osvojila i titulu Miss turizma, a za sebe kaže da je zahtjevna žena čija energija zna uplašiti muškarce koji nemaju dovoljno samopouzdanja. Smatra da bi žene trebale znati koliko vrijede i prestanu pristajati na muškarce koji im ne mogu pružiti ono što zaslužuju

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Ona je bombshell, dolazi iz Slovenije i spremna je dečke u vili 'staviti na njihovo mjesto'. Ona je Anamarija, osobna je trenerica i dolazi iz Ljubljane. 'Love Island Adria' pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo! Anamarija (26) se prvenstveno bavi ženama koje želi naučiti kako izgledati i osjećati se najbolje moguće. Njezin je san izgraditi žensko fitness carstvo s pilatesom, jogom i treninzima za samopouzdanje, a posao bi rado razgranala do Balija, Miamija i Dubaija. "Vozim motor, volim adrenalin i živjela sam na tri kontinenta", ispričala je Anamarija o sebi.

icon-expand icon-close icon-close Anamarija, Love Island Adria FOTO: RTL

Poznaje, kaže, Gašpera - s kojim je otišla na nekoliko spojeva. "Nije bilo ništa ozbiljno, no vidjet ćemo - možda se nešto i promijeni. Gašper mi nije u fokusu i mislim da za sada neće biti. Zanimljivi su mi Nikola i Luka, ali sve se može promijeniti", objasnila je pri ulasku u vilu. Smatra i da neće imati problema s Mili. "Dobro komuniciram i mislim da neće biti problema s Mili, mislim da ćemo riješiti sve, štogod da dođe", dodala je. Ova dama svojedobno je osvojila i titulu Miss turizma, a za sebe kaže da je zahtjevna žena čija energija zna uplašiti muškarce koji nemaju dovoljno samopouzdanja. Smatra da bi žene trebale znati koliko vrijede i prestanu pristajati na muškarce koji im ne mogu pružiti ono što zaslužuju. "Volim muškarce koji se ponašaju zrelo i imaju emocionalnu inteligenciju te vole adrenalin. Kod sebe volim to što sam samopouzdana i znam tko sam", dodaje.

icon-expand Anamarija, Love Island Adria FOTO: RTL