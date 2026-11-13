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Love Island Adria

Anja i Gašper iskreno o vezi, selidbi u Ljubljanu i najgorim trenucima u showu: 'Ponašamo se kao cura i dečko, ali...'

Nakon što su se ugasile kamere prve sezone hit showa 'Love Island Adria', omiljeni parovi nastavljaju oduševljavati svoju publiku izvan luksuzne vile na Tenerifeu

RTL.hr
13.11.2026 11:00

Anja i Gašper odlučili su stati pred svoje vjerne fanove i u svom prvom zajedničkom Q&A videu bez zadrške odgovoriti na sva goruća pitanja – od planova za zajednički život i preseljenja pa sve do iskrenih priznanja o teškim trenucima i najgorim uspomenama s otoka.

Ponašaju se kao cura i dečko, ali službeno pitanje tek slijedi?

Iako svima odavno izgledaju kao savršen par, simpatični dvojac nasmijao je pratitelje priznanjem o statusu svoje veze.

"Ponašamo se kao cura i dečko, ali nisam je još formalno pitao...", priznao je Gašper uz osmijeh, na što se Anja brzo nadovezala: "Ali nije formalno." Gašper je kroz smijeh dodao da jednostavno "nije bilo ni vremena", no svima je jasno da su emocije i više nego očite.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Govoreći o planovima za narednih godinu dana i tome gdje će živjeti, par je otkrio uzbudljive korake koji ih čekaju.

"Sad smo u Beogradu, ja još nisam bio kući, Anja je bila jedan dan. Provest ćemo par dana tu u Beogradu, onda idemo za Ljubljanu, a Anja će se uskoro preseliti kod mene u Ljubljanu", otkrio je Gašper planove.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja je priznala da joj predstojeća promjena pada pomalo nostalgično jer su navikli biti nerazdvojni: "Da, takav je plan. Sad će biti jako čudno da nismo zajedno jer smo navikli biti 24/7 zajedno. Sad kad sam bila u Sloveniji, spavala sam dva dana bez njega i već mi je malo falio."

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Instagram

Najbolje i najgore od 'Love Islanda'

Fanove je zanimalo i što najviše vole jedno kod drugog, a Gašper je bez razmišljanja izdvojio njezine vrline.

"Karizma, koliko si zrela, kako se znaš ponašati, kako me smiriš...", nabrojao je, dok je Anja istaknula njegovu skrivenu stranu: Kad ga upoznaš, vidiš da je jako emotivan tip."

Ipak, nisu sve uspomene s otoka ostale u lijepom sjećanju. Na pitanje o najgoroj uspomeni iz showa, par se dotaknuo perioda koji im je bio iznimno izazovan.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Bilo ih je više, ali cijeli ovaj period kad je Gašper raskinuo s Mili, tada smo bili u paru i bilo mi je teško jer nitko u vili osim Alje nije pričao s nama. Bila je jaka negativna energija u vili", prisjetila se Anja. Gašper se složio s njom, dodavši: "Da, kad sam prekinuo s Mili, kad nas je cijela vila hejtala, i kad su izašli Roberto i Loren."

Srećom, ti su dani iza njih, a pred Anjom i Gašperom sada je zajednički život u Ljubljani i brojna nova poglavlja koja njihova vjerna publika s oduševljenjem prati.

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