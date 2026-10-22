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Love Island Adria

Anja i Gašper napravili korak naprijed! Pao dogovor u vili i poljubac: 'Znam što želim'

U prvoj regionalnoj sezoni showa 'Love Island Adria' odnosi među islanderima neprestano se mijenjaju, a dok neki odlučuju krenuti svatko svojim putem, drugi su sve sigurniji u svoje osjećaje

RTL.hr
22.10.2026 22:45

U današnjoj epizodi bilo je razgovora o budućnosti ljubavnih odnosa, a među parovima koji su odlučili napraviti važan korak naprijed našli su se Anja i Gašper, koji su zaključili da više ne žele upoznavati druge osobe. Njegova povezanost postaje sve snažnija, a oboje su otvoreno priznali da ne žele tražiti ništa s drugima.

Anja, Gašper, Love Island Adria
Anja, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Razgovor nasamo i odluka o 'zatvorenom paru'

Tijekom razgovora nasamo Anja je Gašperu priznala koliko joj znači njihova povezanost. Istaknula je da ne može ni zamisliti da bi se s nekim drugim mogla povezati na isti način te da nema želju upoznavati druge osobe na dubljoj razini.

Zato ga je izravno upitala što to znači za njihov odnos i jesu li spremni postati zatvoren par.

Gašper joj je uzvratio istim pitanjem, želeći saznati kako ona gleda na njihov odnos i postoji li još netko koga bi voljela bolje upoznati. Anja mu je najprije odgovorila kako misli da ne želi upoznavati druge, no Gašper ju je odmah pitao misli li to ili je sigurna u svoju odluku.

Anja je tada jasno poručila da zna što želi. Dodala je i kako primjećuje da se Gašper jako trudi oko nje i posvećuje joj mnogo pažnje, što joj očito daje dodatnu sigurnost u njihov odnos.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašper priznao osjećaje, a pao i poljubac

Ni Gašper nije skrivao zadovoljstvo načinom na koji se njihova priča razvija. Priznao je da mu se sviđa što mogu opušteno razgovarati i što se među njima stvara sve veća bliskost.

Otkrio je i da, kada neko vrijeme nije uz Anju u vili, samo želi ponovno biti pokraj nje. Upravo mu taj osjećaj potvrđuje da je s njegove strane njihov odnos zatvoren i da nema potrebu tražiti nešto s drugima.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja je na kraju razgovora priznala i nešto što bi moglo znači da su njezini osjećaji postali puno snažniji, otkrila je kako misli da je vrlo blizu toga da bude zaljubljena. Cijeli razgovor i važan dogovor okrunili su sočnim poljupcem.

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