Anja i Gašper napravili korak naprijed! Pao dogovor u vili i poljubac: 'Znam što želim'

U današnjoj epizodi bilo je razgovora o budućnosti ljubavnih odnosa, a među parovima koji su odlučili napraviti važan korak naprijed našli su se Anja i Gašper , koji su zaključili da više ne žele upoznavati druge osobe. Njegova povezanost postaje sve snažnija, a oboje su otvoreno priznali da ne žele tražiti ništa s drugima.

Tijekom razgovora nasamo Anja je Gašperu priznala koliko joj znači njihova povezanost. Istaknula je da ne može ni zamisliti da bi se s nekim drugim mogla povezati na isti način te da nema želju upoznavati druge osobe na dubljoj razini.

Zato ga je izravno upitala što to znači za njihov odnos i jesu li spremni postati zatvoren par.

Gašper joj je uzvratio istim pitanjem, želeći saznati kako ona gleda na njihov odnos i postoji li još netko koga bi voljela bolje upoznati. Anja mu je najprije odgovorila kako misli da ne želi upoznavati druge, no Gašper ju je odmah pitao misli li to ili je sigurna u svoju odluku.

Anja je tada jasno poručila da zna što želi. Dodala je i kako primjećuje da se Gašper jako trudi oko nje i posvećuje joj mnogo pažnje, što joj očito daje dodatnu sigurnost u njihov odnos.