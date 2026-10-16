Anja i Gašper otvoreno o svom odnosu prvi put kao službeni par: 'Plakala sam svaki dan, ali sad smo odlučili uživati'

Nakon burnog raspleta i prekida s Mili, Gašper i Anja po prvi su put pred kamerama progovorili o svom novom odnosu

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Početak njihovog upoznavanja nije prošao glatko, ponajviše zbog pritiska ostalih natjecatelja i reakcija na prekid Gašpera i Mili. Anja je otvoreno priznala koliko su joj posljednji dani bili emotivno iscrpljujući i izazovni za boravak u kući. "Bili su stvarno teški dani za mene. Plakala sam svaki dan", izjavila je Anja pred voditeljicom Draganom. Dodala je kako se osjećala usamljeno usred cijele drame jer su ostali kandidati brinuli samo o jednoj strani priče. "Imala sam osjećaj da je pažnja i neka podrška samo na jednoj strani. Mene nije nitko pitao kako se ja osjećam, kakve su moje emocije", istaknula je, objašnjavajući zašto je naposljetku odlučila sebe staviti na prvo mjesto i ignorirati osude okoline. "Nakon izazova sam odlučila da je sad moje vrijeme da ja uživam, da sebe stavim na prvo mjesto i da radim to što želim", zaključila je Anja.

icon-expand icon-close icon-close Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Teška odluka i prekid s Mili

S druge strane, Gašper se osvrnuo na razloge koji su doveli do kraha njegovog odnosa s Mili, priznavši da mu nije bilo nimalo lako gledati bivšu partnericu u suzama. Ipak, smatrao je da je prekid bio jedino logično rješenje za oboje. "Ili zatvaramo tu konekciju ili idemo svaki na svoj put. Svaki tjedan se vrtimo oko iste neke stvari i istih problema", rekao je Gašper o svom prijašnjem odnosu. Iako je naglasio da su osjećaji bili prisutni, karakterne razlike bile su jednostavno nepremostive. "Drago mi je za nju i svaki put kad plače, onda i mene pogodi da plačem", priznao je Gašper, pokazujući svoju emotivniju stranu i dodajući da mu balansiranje vlastite sreće s Anjom i tuge koju osjeća Mili predstavlja veliki izazov.

icon-expand Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Planovi za budućnost