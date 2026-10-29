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Anja i Gašper razmišljaju o koraku dalje: 'Možda je Anja prava cura s kojom bih ušao u brak'

Nakon što su se u igri našli u ulozi mladenaca, Gašper i Anja povukli su se nasamo i otvoreno porazgovarali o zajedničkim planovima, vjenčanjima i obitelji

RTL.hr
29.10.2026 22:20

Nakon igre u kojoj su parovi odjenuli svadbenu odjeću, Gašper i Anja odlučili su porazgovarati o tom iskustvu.

Gašper je započeo temu riječima: "Ti bi imala vjenčanje?"

Anja je potvrdila: "Da, sviđa mi se ta ideja oblačenja. Imala bih veliku svadbu i da traje tri dana."

Gašper ju je zatim upitao: "A što misliš kako bi izgledali s istim prezimenom? "

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Razgovor je nastavljen u ugodnom tonu kada ju je Gašper podsjetio da već dijele isto prezime. Anja je istaknula kako bi upravo zbog toga bila spremna uzeti muževo prezime. Ipak, oboje su naglasili da idu korak po korak jer su u vezi tek dva tjedna.

Gašper je istaknuo: "Možda je Anja prava cura s kojom bih ušao u brak, ali polako, u paru smo dva tjedna."

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Planovi o djeci i vremenskom okviru

Tema se ubrzo proširila i na obitelj te planiranje djece. Anja je iznijela svoje viđenje o tome kada je pravo vrijeme za takav korak: "Ja bih imala djecu, prvo bih bila s dečkom tri do četiri godine, tako da bismo se trebali vjenčati za tri godine."

Gašper se složio s njezinim razmišljanjem te dodao: "Mislim da je to minimum koliko treba biti skupa."

Također se osvrnuo i na svoje godine: "Sad imam 28 godina, blizu 30, mislim da je vrijeme da nađem pravu curu i razmislim o tome."

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako su se složili da ne trebaju žuriti s velikim životnim odlukama s obzirom na to da su na samom početku odnosa, ovaj razgovor pokazao je da Anja i Gašper dijele slične poglede na duge veze i obiteljski život.

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