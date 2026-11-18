Anja i Gašper sjeli su na prepoznatljivi plavi kauč i u emisiji 'Bombaškoljka' bez zadrške pretresli sve detalje svog odnosa – od prvih iskrica i izazova pred kamerama pa sve do dinamike s ostalim Islanderima i života nakon izlaska iz vile.
Iskreno o svom putu i vrućim pitanjima
Tijekom opuštenog, ali izravnog razgovora, Anja i Gašper prisjetili su se svojih najvažnijih trenutaka u showu, otkrili kako danas funkcioniraju izvan kamera te bez rukavica komentirali odnose među ostalim kandidatima. Nisu zaobišli ni škakljive teme, pa su hrabro odgovorili na niz vrućih pitanja koja su zanimala gledatelje, pokazavši pritom koliko su se zbližili i koliko dobro poznaju jedno drugo.
Ekskluzivno u studiju: Obećanje iz showa postalo stvarnost!
No, pravi vrhunac epizode tek je uslijedio! Budući da su još tijekom boravka u showu spominjali kako bi si mogli međusobno istetovirati imena, produkcija im je u studiju pripremila neočekivano iznenađenje – dolazak tattoo majstorice!
Anja i Gašper nisu ustuknuli pred izazovom te su ekskluzivno pred kamerama emisije 'Bombaškoljka' odlučili trajno obilježiti svoju priču. Oboje su se odlučili za simbole koji ih izravno podsjećaju na njihovu zajedničku avanturu i povezanost.
Kako je izgledao cijeli proces tetoviranja u studiju, koje su tetovaže na kraju odabrali te što su sve otkrili o sebi i drugim Islanderima, ne propustite pogledati u novoj epizodi emisije 'Bombaškoljka' ekskluzivno na platformi Voyo – gdje vas čekaju i sve dosadašnje epizode s najsočnijim pričama!