U novoj epizodi popularnog talk showa 'Bombaškoljka' na platformi Voyo stigli su Anja i Gašper, par koji je tijekom cijelog natjecanja privlačio golemu pažnju publike

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Anja i Gašper sjeli su na prepoznatljivi plavi kauč i u emisiji 'Bombaškoljka' bez zadrške pretresli sve detalje svog odnosa – od prvih iskrica i izazova pred kamerama pa sve do dinamike s ostalim Islanderima i života nakon izlaska iz vile.

Iskreno o svom putu i vrućim pitanjima

Tijekom opuštenog, ali izravnog razgovora, Anja i Gašper prisjetili su se svojih najvažnijih trenutaka u showu, otkrili kako danas funkcioniraju izvan kamera te bez rukavica komentirali odnose među ostalim kandidatima. Nisu zaobišli ni škakljive teme, pa su hrabro odgovorili na niz vrućih pitanja koja su zanimala gledatelje, pokazavši pritom koliko su se zbližili i koliko dobro poznaju jedno drugo.

icon-expand icon-close icon-close Anja i Gašper, Bombaškoljka FOTO: Voyo

Ekskluzivno u studiju: Obećanje iz showa postalo stvarnost!

No, pravi vrhunac epizode tek je uslijedio! Budući da su još tijekom boravka u showu spominjali kako bi si mogli međusobno istetovirati imena, produkcija im je u studiju pripremila neočekivano iznenađenje – dolazak tattoo majstorice!

icon-expand Anja, Bombaškoljka FOTO: Voyo

Anja i Gašper nisu ustuknuli pred izazovom te su ekskluzivno pred kamerama emisije 'Bombaškoljka' odlučili trajno obilježiti svoju priču. Oboje su se odlučili za simbole koji ih izravno podsjećaju na njihovu zajedničku avanturu i povezanost.

icon-expand Gašper, Bombaškoljka FOTO: Voyo