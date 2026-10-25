Anja i Gašper sve su zatvoreniji za druge pa priznali: 'Mili je rekla da će nam doći na svadbu'

U novoj epizodi popularnog showa 'Love Island Adria' na red su došli novi napeti i emotivni razgovori na 'Hot Listi'

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Voditeljica Dragana Mićalović (Gaga) sjela je s islanderima kako bi u iskrenim razgovorima pretresli protekli tjedan, brojne drame i novosti koje su uzdrmale vilu. Posebnu pažnju privukli su Anja i Gašper, koji su nakon turbulentnih tjedana i brojnih preokreta otvorili dušu i potvrdili da su u potpunosti posvećeni jedno drugom.

icon-expand icon-close icon-close Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Od početnih trzavica do mirne luke

Podsjetimo, njihov put u vili bio je sve samo ne dosadan. Gašper je na samom početku gradio odnos s Mili, dok je Anja u vilu ušla kao bombshell djevojka. Nakon niza neuspjelih pokušaja s drugim partnerima, njih dvoje shvatili su da su stvoreni jedno za drugo. Flert, simpatije i prijateljstvo s početka ubrzo su prerasli u iskrice, a sada sve češće razgovaraju o zajedničkoj budućnosti i planovima. Da je s Anjom pronašao prijeko potreban mir, potvrdio je i sam Gašper. "Smireniji sam, s Anjom ne moram razmišljati o čemu bih pričao", istaknuo je Gašper, dajući do znanja koliko mu odgovara opuštena atmosfera u njihovom odnosu.

icon-expand Gašper, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pomirenje s Mili i najava svadbe?

Voditeljica Gaga ih je upitala i o osjetljivoj temi – kako danas stoje stvari s Mili i jesu li se Anja i ona uspjele pomiriti nakon svih trzavica. Anja je iskreno odgovorila i otkrila da su zakopale ratne sjekire. "Mili je sve procesuirala, sad kad pričamo, vidim joj u očima da je bolje. Vidim da je nekako prešla tu najtežu fazu i jako mi je drago jer mi je draga i znam da joj je bilo jako, jako teško. Sad je sve u redu, sad smo okej. Jučer je rekla da će doći na našu svadbu, tako da mi je jako, jako drago da su se odnosi smirili", otkrila je Anja s osmijehom.

icon-expand Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo