Anja i Gašper usklađeni u bijelom uoči velikog finala: 'Odabrali smo teži put, ali...'

Usklađeni u elegantnim bijelim izdanjima, zaljubljeni par uživao je u čarima privatnog kuhara i predivnom sunčanom ambijentu na svom posljednjem spoju pred samo proglašenje pobjednika sezone

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Ususret velikom finalu i trenutku kada ćemo saznati koji par odnosi pobjedu, Gašper i Anja dobili su priliku za nezaboravan i iznimno romantičan posljednji spoj. Usklađeni od glave do pete u besprijekornim bijelim kombinacijama, par je zablistao na suncem obasjanoj lokaciji. Poseban dodir luksuza dao je privatni kuhar koji je samo za njih pripremao vrhunske delicije, stvarajući savršenu kulisu za zbrajanje dojmova cijelog njihovog boravka u vili. Gledajući se u oči i uživajući u svakom zalogaju, Gašper i Anja zaboravili su na pritisak nadolazećeg proglašenja pobjednika te su se u potpunosti prepustili jedno drugome.

icon-expand icon-close icon-close Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Bio si osoba koju sam najviše mrzila i voljela"

Razgovor je brzo prešao na emotivniji nivo dok su se prisjećali svih uspona i padova kroz koje su prošli od prvog dana. Njihova dinamika od samog je početka privlačila pažnju, a Anja je bez zadrške opisala sve faze njihovog odnosa: "Ti si bio osoba koju sam najviše mrzila i voljela u vili", iskreno je priznala Anja.

icon-expand Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašper nije skrivao koliko ga je prisutnost Anje smirila i transformirala tokom natjecanja: "Smiren sam kad sam s tobom, nisam više impulzivan. Ja nikad u životu nisam rekao curi da je volim. Svaki dan imam više i više emocija prema tebi, ali ih malo držim." Anja se nadovezala na njegove riječi s potpunim povjerenjem u sve što ih čeka nakon što se ugase kamere i završi spektakularna sezona: "Ako odabereš teži put, bolje je. Naš zajednički život van vile bit će sto posto lakši nego život u vili jer mislim da smo ovdje prošli kroz najteže izazove."

icon-expand Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo