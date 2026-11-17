Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' službeno je završila, a dojmovi se i dalje ne stišavaju

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Brojni kandidati polako se privikavaju na stvarni život i sumiraju utiske s sunčanih Tenerifa, a među njima je i zapažena Anja Širovnik. Svoju je transformaciju opisala dirljivim riječima na društvenim mrežama, otkrivši kako je izgledao njezin put od obožavateljice formata do jedne od najupečatljivijih sudionica sezone.

"Barem sam se pobrinula da ne bude dosadno"

Ulazak u vilu nikada nije jednostavan, pogotovo kada se pojaviš u ulozi tzv. bombshella koji unosi pomutnju među već formirane parove. Anja je otvoreno priznala da njezini prvi koraci u showu nisu bili laki, ali je svoj zadatak shvatila i više nego ozbiljno. "I tako je završilo jedno od najluđih poglavlja mog života. Toliko emocija, smijeha, suza, uspona, padova i naravno malo drame. Početak nije bio lak, pogotovo kao bombshell, ali barem sam se pobrinula da ne bude dosadno", poručila je Anja uz seriju fotografija iz vile.

icon-expand icon-close icon-close Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Najponosnija na to što je ostala svoja

Iako je boravak u televizijskom raju pod budnim okom kamera specifičan izazov, Anja ističe da joj je najveća pobjeda to što ni u jednom trenutku nije izgubila vlastiti identitet. "Reality je poseban svijet, ali najponosnija sam što sam od početka do kraja ostala vjerna sebi. Nisam razmišljala kako će nešto izgledati na televiziji, već sam uvijek reagirala onako kako sam osjećala da je ispravno. Bila sam jednostavno ja, sa svim svojim emocijama i greškama", naglasila je.

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Zahvalnost fanovima i neprocjenjivo iskustvo

Ova avantura donijela joj je brojne uspomene, ali i ljude na kojima je neizmjerno zahvalna. Za kraj se emotivno obratila i brojnim pratiteljima koji su joj bili vjetar u leđa tijekom cijelog putovanja. "Ovo iskustvo me učinilo jačom, donijelo mi nezaboravne uspomene i ljude na kojima sam neizmjerno zahvalna. Ogromno hvala za svaki glas, lijepu riječ, poruku i podršku! Još nisam pročitala sve poruke, ali ne mogu vjerovati koliko ste nam ljubavi pružili. Znači mi jako puno. Unatoč svemu, ovo je bilo jedno od najljepših iskustava mog života i sve bih ponovila. Hvala što ste bili dio ove lude priče. Volim vas!", zaključila je Anja.

icon-expand Anja, Love Island Adria FOTO: Instagram