Anja polako puca pod pritiskom, a Mili drži hladan stav: 'Ne zanimaju me tuđe drame, nek se snalaze kako znaju!'

Gašper ne skriva koliko ga cijela situacija opterećuje te otvoreno govori kako ga Mili stalno provocira i ne prestaje ružno pričati o njemu i njegovoj novoj partnerici Anji .

Dok Gašper ulazi u otvorene sukobe i pokušava obraniti njihov odnos, Anja se bori s posljedicama konstantnog pritiska. Tijekom jutarnjeg šminkanja, daleko od muških pogleda, Anja se otvorila ostalim djevojkama i priznala koliko je cijeli ovaj trokut uništava.

"Nema više energije za sve ovo... Imala sam napadaj panike od cijele situacije", otkrila je vidno iscrpljena Anja, priznavši kako samo želi ostati po strani, ali joj konstantna drama to jednostavno ne dopušta.

Iako su i Mili i Anja u nekoliko navrata priznale kako moraju konačno sjesti i obaviti iskren razgovor u četiri oka kako bi raščistile račune, do tog susreta još uvijek nije došlo.