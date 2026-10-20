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Love Island Adria

Anja polako puca pod pritiskom, a Mili drži hladan stav: 'Ne zanimaju me tuđe drame, nek se snalaze kako znaju!'

Iako se činilo da su se strasti nakratko smirile, novi dan donio je teške optužbe i emocionalne slomove

RTL.hr
20.10.2026 11:00

Gašper ne skriva koliko ga cijela situacija opterećuje te otvoreno govori kako ga Mili stalno provocira i ne prestaje ružno pričati o njemu i njegovoj novoj partnerici Anji.

Anja pred curama briznula u plač: 'Imala sam napadaj panike...'

Dok Gašper ulazi u otvorene sukobe i pokušava obraniti njihov odnos, Anja se bori s posljedicama konstantnog pritiska. Tijekom jutarnjeg šminkanja, daleko od muških pogleda, Anja se otvorila ostalim djevojkama i priznala koliko je cijeli ovaj trokut uništava.

"Nema više energije za sve ovo... Imala sam napadaj panike od cijele situacije", otkrila je vidno iscrpljena Anja, priznavši kako samo želi ostati po strani, ali joj konstantna drama to jednostavno ne dopušta.

Iako su i Mili i Anja u nekoliko navrata priznale kako moraju konačno sjesti i obaviti iskren razgovor u četiri oka kako bi raščistile račune, do tog susreta još uvijek nije došlo.

Mili, Anja, Love Island Adria
Mili, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili nakon izazvanog kaosa: 'Meni je super, nek se snalaze kako znaju!'

Najzanimljiviji dio cijele priče leži u stavu koji je zauzela Mili. Unatoč tome što je svojim potezima, komentarima i provokacijama uvelike kumovala cjelokupnom kaosu i dovela Anju do samog ruba iscrpljenosti, Mili pred kamerama i ostalim cimerima ostavlja dojam osobe koja je iznad situacije.

Mili tvrdi da je napokon pronašla svoj mir i da je više ništa iz prošlosti ne dotiče, držeći hladan i distanciran stav:

"Napokon sam sretna u svojoj koži i osjećam mir. Stvarno me ne zanimaju tuđe drame, nek se snalaze kako znaju!", samouvjereno je poručila Mili.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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