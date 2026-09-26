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Love Island Adria

Anja razotkrila lažni sjaj u vili: 'Mili, Gašper, Loren, Roberto, Drina i Valentin nisu iskreni u odnosima'

Najnovija 'Hot list' epizoda 'Love Islanda Adria' donijela je pravu oluju na Tenerifeu!

RTL.hr
26.09.2026 22:00

Kao nova 'bombshell' djevojka, Anja je od prvog trenutka primijetila neobičnu rezerviranost među muškim dijelom ekipe. Iako su je djevojke srdačno dočekale, dečki su namjerno izbjegavali dublju komunikaciju kako ne bi poljuljali svoje trenutne pozicije i razljutili partnerice.

Zajedno sa svojim partnerom Lukom, Anja je istaknula kako je ključ ovog showa u otvorenom upoznavanju, naglasivši kako su se stari parovi iz čiste panike i proračunatosti potpuno izolirali od ostatka grupe.

Luka i Anja, Love Island Adria
Luka i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Anja nije okolišala, već je izravno uprla prstom u najjače parove u vili Mili, Gašper, Loren, Roberto, Drina i Valentin našli su se na njezinom udaru zbog glume i skrivanja iza fasade savršenih veza:

"Ne kažem da te osobe kao pojedinci nisu iskrene, oni su mi super. Ali nisu iskreni u tim odnosima. Mislim da oni uopće nisu ni pokušali upoznati druge ljude!"

Prema njezinom mišljenju, spomenuti parovi igraju na 'sigurno' i grčevito se drže prvih izbora, odbijajući čak i neobavezne razgovore s novim natjecateljima jer se boje iskreno preispitati svoje prave osjećaje.

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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