Anja sve priznala Mili, ona potresena: 'Meni je sada fizički loše. Mislim da ću prekinuti odnos s Gašperom!'

Anja je odlučila otvoriti karte i Mili u četiri oka otkriti sve o Gašperovim tajnim potezima, a razmjera ove izdaje ostavila je Mili u potpunom šoku!
Raskrinkavanje pred kamerama: Pitanja o preseljenju u Ljubljanu!
Gašper je danima uvjeravao Mili kako s novom djevojkom Anjom vodi tek površne, nebitne razgovore te da među njima nema ni trunke flerta. No, Anja je otkrila potpuno drugu stranu priče. Priznala je Mili da su njihovi razgovori bili puno dublji i intimniji nego što je on prikazivao.
Za Mili, koja je s njim kovala planove o zajedničkoj budućnosti, ovo je bio udarac ispod pojasa koji nije mogla ni zamisliti.
Emotivni slom u vili: 'Vrijeđa mi inteligenciju!'
Slušajući Anjine riječi, Mili se u sekundi raspala pred kamerama. Izdata od strane partnera kojem je dala sve, nije mogla suspregnuti osjećaj mučnine:
"Meni je sada fizički loše, nije mi dobro... Sve što mi je trebalo bila je samo istina. Mislim da ću prekinuti odnos s Gašperom!", poručila je slomljena Mili.
Kada se Gašper naknadno pokušao opravdati tvrdnjom da su to bili "samo prolazni komentari bez ikakvog značenja", Mili ga je hladno presjekla, poručivši mu da joj takva jeftina opravdanja samo dodatno vrijeđaju inteligenciju.
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