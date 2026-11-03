Anja u povjerljivom razgovoru otkrila što je brine u odnosu s Gašperom

U vili Love Island Adria sve se češće progovara o temama o kojima se dosad nije toliko pričalo. Kako se bliži kraj prve sezone, Anja i Alja odlučile su nasamo porazgovarati o odnosima, osjećajima i situacijama koje su obilježile njihov boravak u showu. U jednom trenutku razgovor je skrenuo i na prilično intimnu temu – prvi intimni odnos.
"Jesi li ti imala prvi se*s?", upitala je Alja Anju, koja joj je kratko odgovorila: "Nisam."
Alja je potom pokazala kako je već znala njezin odgovor, a Anja je objasnila i zašto joj je cijela situacija pomalo opterećujuća.
Strah od kamera i tuđih mišljenja
"I onda se ja brinem zbog toga kako će izgledati jer je Gašper to već uradio ovdje i zato ne želim da se to desi ovdje, ali s druge strane, što drugi ljudi rade ovdje", iskreno je priznala Anja.
Čini se kako joj nije svejedno zbog toga što se njezin odnos s Gašperom odvija pred kamerama, ali i zbog mogućih reakcija drugih stanara vile. Ipak, Alja joj je odlučila dati savjet i poručiti da se ne treba opterećivati tuđim mišljenjima.
"Pa rekla sam ti, Anja, to je bila ista situacija kao ona svađa s Mili. Ti si se osjećala loše i plakala, a ona što? Nemoj da se osjećaš jer da je ona na tvom mjestu, ona se ne bi osjećala. Boli te briga što tko misli, ti osjećaš što ti osjećaš i radiš što ti želiš. Ja kad bih mislila što svi misle, ja bih već otišla kući, sama", poručila joj je Alja.
Njezin savjet Anji bio je jasan – ne mora se nikome opravdavati zbog svojih osjećaja, odluka ni osobnih granica. Razgovor je tako otvorio jednu od intimnijih tema u vili, ali i pokazao koliko djevojkama znači međusobna podrška u posljednjim danima natjecanja
Glasanje za pobjednika traje od 21 sat danas do 21 sat sutra, a pravo glasa imaju isključivo Voyo korisnici koji tako mogu podržati svoje favorite i pomoći im da postanu pobjednici prve regionalne sezone Love Island Adria!
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