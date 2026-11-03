Anja u povjerljivom razgovoru otkrila što je brine u odnosu s Gašperom

Kako se bliži finale prve sezone, u vili se otvaraju sve dublje i intimnije teme, a Anja je Alji bez zadrške priznala svoje strahove i misli

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U vili Love Island Adria sve se češće progovara o temama o kojima se dosad nije toliko pričalo. Kako se bliži kraj prve sezone, Anja i Alja odlučile su nasamo porazgovarati o odnosima, osjećajima i situacijama koje su obilježile njihov boravak u showu. U jednom trenutku razgovor je skrenuo i na prilično intimnu temu – prvi intimni odnos. "Jesi li ti imala prvi se*s?", upitala je Alja Anju, koja joj je kratko odgovorila: "Nisam." Alja je potom pokazala kako je već znala njezin odgovor, a Anja je objasnila i zašto joj je cijela situacija pomalo opterećujuća.

icon-expand icon-close icon-close Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Strah od kamera i tuđih mišljenja

"I onda se ja brinem zbog toga kako će izgledati jer je Gašper to već uradio ovdje i zato ne želim da se to desi ovdje, ali s druge strane, što drugi ljudi rade ovdje", iskreno je priznala Anja. Čini se kako joj nije svejedno zbog toga što se njezin odnos s Gašperom odvija pred kamerama, ali i zbog mogućih reakcija drugih stanara vile. Ipak, Alja joj je odlučila dati savjet i poručiti da se ne treba opterećivati tuđim mišljenjima.

icon-expand Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo