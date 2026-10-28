ANKETA Je li odnos Mili i Luke iskren ili čista taktika?

Put do njihove romanse bio je sve samo ne jednostavan. Mili je u vili provela dugo vremena u paru s Gašperom, s kojim je gradila odnos, no nakon toga okušala se i u komunikaciji sa Stefanom. Ipak, priznala je da je on jednostavno nije privukao na onaj pravi način, pa je morala dalje tražiti svoju srodnu dušu. S druge strane, Luka je prošao pravu ljubavnu trakavicu ispunjenu uglavnom prijateljskim odnosima i pokušajima s Alisom, Aljom i Lidijom, da bi na kraju utočište pronašao upravo uz Mili.