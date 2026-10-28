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Love Island Adria

ANKETA Je li odnos Mili i Luke iskren ili čista taktika?

U vili showa Love Island Adria strasti se ne smiruju, a najnoviji par o kojem svi bruje bez sumnje su Mili i Luka. Dok oni uživaju u romantičnim trenucima, ostali islanderi otvoreno sumnjaju u iskrenost njihovih namjera i postavljaju pitanje jesu li uopće zajedno iz pravih razloga

RTL.hr
28.10.2026 22:45

Put do njihove romanse bio je sve samo ne jednostavan. Mili je u vili provela dugo vremena u paru s Gašperom, s kojim je gradila odnos, no nakon toga okušala se i u komunikaciji sa Stefanom. Ipak, priznala je da je on jednostavno nije privukao na onaj pravi način, pa je morala dalje tražiti svoju srodnu dušu. S druge strane, Luka je prošao pravu ljubavnu trakavicu ispunjenu uglavnom prijateljskim odnosima i pokušajima s Alisom, Aljom i Lidijom, da bi na kraju utočište pronašao upravo uz Mili.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Islanderi raskrinkavaju romansu?

Islanderi i poput Leonarde i Anthonyja nimalo ne vjeruju u idilu koju njih dvoje prezentiraju. Prema mišljenju skeptičnih islandera, Mili možda ne gaji iskrene i snažne emocije prema Luki, već joj on u ovom trenutku služi kao najsigurnija opcija i slamka spasa da ostane u igri. Anthony je bio posebno glasan, ističući da kada više ljudi u vili primijeti iste stvari i posumnja u nečiju iskrenost, to više nikako ne može biti slučajnost.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo
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Love Island Adria

Sve više islandera sumnja u odnos Mili i Luke: 'Ako je on toliko inteligentan, trebao bi takve stvari vidjeti'

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