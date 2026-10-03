ANKETA Jesu li Mili i Gašper iz 'Love Island Adria' u toksičnom odnosu?

Na samom početku sve je izgledalo idealno. Djelovali su potpuno posvećeni jedno drugome i zatvoreni za sve ostale Islandere koji su ulazili u vilu. No, idila nije dugo trajala. Prve ozbiljne razmirice izbile su kada je na površinu isplivala Milina prošlost. Gašperu je opasno zasmetao njezin broj prijašnjih partnera, odnosno popularni body count, što je unijelo golemu nesigurnost u njihov odnos i otvorilo vrata stalnim prigovorima i sumnjama.

Dok je s jedne strane od Mili očekivao potpunu predanost, Gašper nije bio potpuno imun na druge djevojke u vili. Njegovo otvoreno flertovanje s Aljom izazvalo je prave valove nezadovoljstva i suza, a situacija se dodatno zaoštrila kada se u priči pojavila Anja. Njegovi opasni pogledi i komunikacija s Anjom izludjeli su Mili, koja je sve češće večeri završavala u suzama, tražeći utjehu i podršku kod ostalih djevojaka na imanju.

Svaka nova situacija bila je samo dodavanje ulja na vatru. Čak i kada bi ostvarili zajednički uspjeh poput pobjede u bazenskom izazovu umjesto slavlja uslijedila bi drama. Gašperovo hladno držanje i odgurivanje u vodi nakon utrke potpuno su slomili Mili, koja se osjećala osramoćeno pred svima.

S druge strane, Gašperu opasno smeta što Mili svaku njihovu nesuglasicu odmah ide pretresati s curama kraj bazena, čime ga, prema njegovu mišljenju, pred cijelom kućom stalno prikazuje kao glavnog krivca i dežurnog negativca.