ANKETA Mislite li da su Anthony i Alisa dobar par?

Ulazak Alise kao nove 'bombshell' djevojke u vilu showa 'Love Island Adria' unio je nemir, a njezin se odnos s Anthonyjem od samog početka razvijao postupno. Iako nisu zajedno od prvog dana u showu, uspjeli su uspostaviti dobru komunikaciju, a njihov je odnos nedavno prešao u novu fazu.

Od svog dolaska Alisa je pronašla zajednički jezik s Anthonyjem, s kojim je u vili povremeno vodila opuštene razgovore o događajima u kući i odnosima među Islanderima.

Iako je njihov odnos u početku bio prvenstveno ugodan i prijateljski, s vremenom su razgovori postali učestaliji. Točka preokreta dogodila se kada je među njima pao i prvi poljubac, čime su dali do znanja da među njima ipak postoji obostrana znatiželja.