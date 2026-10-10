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Love Island Adria

ANKETA Mislite li da su Anthony i Alisa dobar par?

Iako je u početku sve djelovalo kao čisto prijateljstvo, njihov se odnos s vremenom počeo razvijati u novom smjeru, a gledatelji sada raspravljaju imaju li potencijala za pravu ljubav

RTL.hr
10.10.2026 10:00

Ulazak Alise kao nove 'bombshell' djevojke u vilu showa 'Love Island Adria' unio je nemir, a njezin se odnos s Anthonyjem od samog početka razvijao postupno. Iako nisu zajedno od prvog dana u showu, uspjeli su uspostaviti dobru komunikaciju, a njihov je odnos nedavno prešao u novu fazu.

Od dolaska 'bombice' do prvog poljupca

Od svog dolaska Alisa je pronašla zajednički jezik s Anthonyjem, s kojim je u vili povremeno vodila opuštene razgovore o događajima u kući i odnosima među Islanderima.

Iako je njihov odnos u početku bio prvenstveno ugodan i prijateljski, s vremenom su razgovori postali učestaliji. Točka preokreta dogodila se kada je među njima pao i prvi poljubac, čime su dali do znanja da među njima ipak postoji obostrana znatiželja.

Anthony i Alisa, Love Island Adria
Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Alisin odabir na spajanju i faza istraživanja

Prilika da provjere ima li među njima nečega više stigla je na nedavnom spajanju parova. Kada je došao red na djevojke da biraju, Alisa je odabrala upravo Anthonyja, istaknuvši kako joj odgovara njegov pristup i da želi vidjeti kamo ih taj odnos može odvesti.

Anthony i Alisa, Love Island Adria
Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony i Alisa sada polako istražuju svoj odnos provjeravaju ima li među njima dovoljno prave romantične kemije ili će sve ipak ostati samo na početnoj simpatiji i ugodnom druženju.

Anketa
Mislite li da su Anthony i Alisa dobar par?

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