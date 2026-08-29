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Love Island Adria

ANKETA Što bi vama bilo najteže u 'Love Islandu'?

Odbrojavanje do početka 'Love Island Adrije' je počelo! Regionalna verzija jednog od najpopularnijih dating showova na svijetu na platformu Voyo stiže 13. rujna, a vrata luksuzne vile na Tenerifima otvorit će se samcima spremnima pronaći ljubav, ali i izboriti svoje mjesto u showu

RTL.hr
29.08.2026 12:00

Na prvi pogled život u luksuznoj vili, sunčanje uz bazen i upoznavanje atraktivnih samaca možda zvuče kao odmor iz snova. Ipak, biti kandidat 'Love Islanda' znači puno više od toga. Kandidati su odvojeni od svoje svakodnevice i vanjskog svijeta, a bez mobitela i interneta dane provode zajedno dok se među njima stvaraju simpatije, veze, ali i prve ljubomore.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

A taman kada pomislite da ste pronašli osobu s kojom biste mogli doći do kraja, u vilu može ušetati novi bombshell. Novi kandidati dolaze upravo kako bi uzdrmali postojeće odnose, a osoba koja vam se sviđa odjednom se može zainteresirati za nekoga drugoga. Još gore – novi bombshell mogao bi odlučiti da želi upoznati baš vašeg partnera ili partnericu.

Tu su i izazovi koji dodatno testiraju odnose. Zamislite da ste se već zaljubili, a onda morate gledati osobu koja vam se sviđa kako u sklopu igre flertuje, zbližava se ili ljubi s nekim drugim. Granica između igre i stvarnih osjećaja tada lako postaje vrlo tanka, a ljubomoru nije uvijek jednostavno ostaviti po strani.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ni svakodnevni život nije jednostavan. Kako biste reagirali kada biste znali da je još nekoliko kandidata zainteresirano za vašu djevojku ili dečka? Biste li vjerovali partneru ili bi vas počela hvatati ljubomora? A što ako vi upoznate novu osobu koja vam se odjednom svidi više od one s kojom ste dotad bili u paru?

Uz sve to dolaze ceremonije ponovnog spajanja. Kandidati mogu odlučiti ostati sa svojim partnerom ili odabrati nekoga novog, dok onima koji ostanu sami prijeti odlazak iz vile. U cijelu priču uključeni su i gledatelji, čiji glasovi mogu utjecati na sudbinu kandidata.

Zato vas pitamo – što bi vama bilo najteže da se nađete u vili 'Love Island Adrije'?

Anketa
Što bi vam bilo najteže u 'Love Islandu'?
love island adria
Love Island Adria

Kako je 'Love Island' osvojio svijet?

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