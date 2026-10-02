ANKETA Što mislite o odnosu Loren i Roberta? Jesu li prebrzo postali ozbiljni?

Roberto i Loren sve su bliži, a čini se da su u relativno kratkom vremenu razvili snažnu povezanost. Dok neki u njihovom odnosu vide početak velike ljubavne priče, drugi se možda pitaju jesu li se prebrzo prepustili osjećajima i počeli razmišljati o svojoj vezi ozbiljnije nego što bi trebali.
U vili u kojoj se emocije razvijaju velikom brzinom, a svaki novi dan donosi neočekivane preokrete, nije uvijek lako procijeniti koliko je neka povezanost zaista čvrsta. Loren i Roberto zasad uživaju u svojoj bliskosti, no tek će vrijeme pokazati koliko je njihov odnos snažan i mogu li se njihovi osjećaji održati unatoč izazovima koji ih čekaju. Jesu li njih dvoje jednostavno pronašli ono što su tražili ili su možda prerano počeli graditi ozbiljnu ljubavnu priču?
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