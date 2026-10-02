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Love Island Adria

ANKETA Što mislite o odnosu Loren i Roberta? Jesu li prebrzo postali ozbiljni?

Odnos Loren i Roberta u 'Love Islandu Adria' sve više privlači pažnju gledatelja, a njihova romansa postaje jedna od zanimljivijih ljubavnih priča u vili

RTL.hr
02.10.2026 11:53

Roberto i Loren sve su bliži, a čini se da su u relativno kratkom vremenu razvili snažnu povezanost. Dok neki u njihovom odnosu vide početak velike ljubavne priče, drugi se možda pitaju jesu li se prebrzo prepustili osjećajima i počeli razmišljati o svojoj vezi ozbiljnije nego što bi trebali.

Roberto i Loren, Love Island Adria
Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

U vili u kojoj se emocije razvijaju velikom brzinom, a svaki novi dan donosi neočekivane preokrete, nije uvijek lako procijeniti koliko je neka povezanost zaista čvrsta. Loren i Roberto zasad uživaju u svojoj bliskosti, no tek će vrijeme pokazati koliko je njihov odnos snažan i mogu li se njihovi osjećaji održati unatoč izazovima koji ih čekaju. Jesu li njih dvoje jednostavno pronašli ono što su tražili ili su možda prerano počeli graditi ozbiljnu ljubavnu priču?

Anketa
Što mislite o odnosu Loren i Roberta? Jesu li prebrzo postali ozbiljni?

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