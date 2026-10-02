Odnos Loren i Roberta u 'Love Islandu Adria' sve više privlači pažnju gledatelja, a njihova romansa postaje jedna od zanimljivijih ljubavnih priča u vili

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Roberto i Loren sve su bliži, a čini se da su u relativno kratkom vremenu razvili snažnu povezanost. Dok neki u njihovom odnosu vide početak velike ljubavne priče, drugi se možda pitaju jesu li se prebrzo prepustili osjećajima i počeli razmišljati o svojoj vezi ozbiljnije nego što bi trebali.

icon-expand icon-close icon-close Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

U vili u kojoj se emocije razvijaju velikom brzinom, a svaki novi dan donosi neočekivane preokrete, nije uvijek lako procijeniti koliko je neka povezanost zaista čvrsta. Loren i Roberto zasad uživaju u svojoj bliskosti, no tek će vrijeme pokazati koliko je njihov odnos snažan i mogu li se njihovi osjećaji održati unatoč izazovima koji ih čekaju. Jesu li njih dvoje jednostavno pronašli ono što su tražili ili su možda prerano počeli graditi ozbiljnu ljubavnu priču?

Anketa Što mislite o odnosu Loren i Roberta? Jesu li prebrzo postali ozbiljni? Da, malo su požurili s osjećajima Ne, njihova povezanost djeluje iskreno Muškarac Žena Da, malo su požurili s osjećajima 44 Ne, njihova povezanost djeluje iskreno 31 Da, malo su požurili s osjećajima 4 Ne, njihova povezanost djeluje iskreno 2 Da, malo su požurili s osjećajima 40 Ne, njihova povezanost djeluje iskreno 29 Ukupno Muškarac Žena