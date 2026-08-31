ANKETA Što vam je najveći 'red flag' kod potencijalnog partnera?

A o ljubavi, privlačnosti i upoznavanju uskoro će se itekako pričati! U 'Love Islandu Adria' slobodni kandidati iz Hrvatske, Srbije i Slovenije ulaze u luksuznu vilu na Tenerifima, gdje će pokušati pronaći osobu s kojom žele nastaviti svoju ljubavnu avanturu. No prvi dojam samo je početak – tek će zajedničko vrijeme pokazati tko je doista kompatibilan, a čije bi ponašanje moglo upaliti pokoji alarm.
Nekima je najveći 'red flag' pretjerana ljubomora i potreba za kontrolom, dok će drugi pobjeći čim primijete neiskrenost. Nekome će smetati stalno spominjanje bivših partnera, a drugima bahatost, nedostatak smisla za humor ili nepristojno ponašanje prema drugim ljudima.
Tu su i oni naizgled sitniji znakovi koji nekome mogu biti presudni – od toga da osoba nikada ne priznaje pogrešku do pretjerane opsjednutosti mobitelom ili društvenim mrežama. Ono preko čega će jedna osoba bez problema prijeći, za drugu može značiti trenutačni kraj upoznavanja.
Zato nas zanima – što je vama najveći znak za uzbunu kada upoznajete potencijalnog partnera? Glasajte u našoj anketi i otkrijte slažu li se i drugi s vama!
'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!