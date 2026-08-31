ANKETA Što vam je najveći 'red flag' kod potencijalnog partnera?

A o ljubavi, privlačnosti i upoznavanju uskoro će se itekako pričati! U 'Love Islandu Adria' slobodni kandidati iz Hrvatske, Srbije i Slovenije ulaze u luksuznu vilu na Tenerifima, gdje će pokušati pronaći osobu s kojom žele nastaviti svoju ljubavnu avanturu. No prvi dojam samo je početak – tek će zajedničko vrijeme pokazati tko je doista kompatibilan, a čije bi ponašanje moglo upaliti pokoji alarm.

Nekima je najveći 'red flag' pretjerana ljubomora i potreba za kontrolom, dok će drugi pobjeći čim primijete neiskrenost. Nekome će smetati stalno spominjanje bivših partnera, a drugima bahatost, nedostatak smisla za humor ili nepristojno ponašanje prema drugim ljudima.