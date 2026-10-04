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Love Island Adria

ANKETA Tko je pravi odabir za Valentina u 'Love Island Adria' – Drina ili Alisa?

Valentin se našao između dvije djevojke koje su mu privukle pažnju, a gledatelji već imaju svoje favorite. Drina ili Alisa – koja je po vama bolji izbor za njega?

RTL.hr
04.10.2026 12:00

U vili 'Love Island Adria' emocije se brzo mijenjaju, a Valentin se našao u zanimljivoj situaciji. Naime, bio je u paru s Drinom, no na novom spajanju ga je Alisa ukrala. 

Anketa
Tko je pravi odabir za Valentina u 'Love Island Adria' – Drina ili Alisa?

Svaka od njih s njim ima drukčiju energiju, a upravo zato gledatelji pomno prate kako će se njihov odnos dalje razvijati i kojoj će se Valentin na kraju više prikloniti.

Hoće li presuditi kemija koju ima s Drinom ili će ga više privući odnos s Alisom?

Što vi mislite – tko je pravi odabir za Valentina? Glasajte u anketi!

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Love Island Adria

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