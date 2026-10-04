ANKETA Tko je pravi odabir za Valentina u 'Love Island Adria' – Drina ili Alisa?

U vili 'Love Island Adria' emocije se brzo mijenjaju, a Valentin se našao u zanimljivoj situaciji. Naime, bio je u paru s Drinom , no na novom spajanju ga je Alisa ukrala.

Tko je pravi odabir za Valentina u 'Love Island Adria' – Drina ili Alisa?

Svaka od njih s njim ima drukčiju energiju, a upravo zato gledatelji pomno prate kako će se njihov odnos dalje razvijati i kojoj će se Valentin na kraju više prikloniti.

Hoće li presuditi kemija koju ima s Drinom ili će ga više privući odnos s Alisom?

Što vi mislite – tko je pravi odabir za Valentina? Glasajte u anketi!

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.