ANKETA Tko vam je draži par - Anthony s Larom ili Aljom?

Kako bismo razrešili ovu dilemu, prisjetili smo se kako su se oba odnosa razvijala te vas pitamo: koji vam par više paše?
Anthony i Lara: Originalni par koji je imao duboku povezanost
Na samom početku showa, Anthony i Lara bili su jedan od prvih parova u vili. Između njih se od prvog dana osjetila povezanost. Njihov odnos gradio se turbulentno, kroz napete razgovore, ali i međusobnu podršku, čime su pridobili simpatije mnogih gledatelja.
Iako su na početku djelovali nerazdvojno, s vremenom je dinamika u vili učinila svoje. Komunikacija je oslabila, a stvorena distanca otvorila je prostor za ulazak novih emocija i drugih osoba u njihove živote. Unatoč udaljavanju, nedavni izazovi u vili pokazali su da među njima i dalje postoji neosporna kemija i da sjećanja na početak nisu u potpunosti izblijedjela.
Anthony i Alja: Erupcija strasti i luda kemija o kojoj svi bruje
Nakon što se distancirao od Lare, Anthony je započeo novo poglavlje s Aljom. Strast je brzo preuzela kontrolu i dovela njihov odnos na potpuno novu razinu.
Između Anthonyja i Alje proradila je iznimno snažna fizička privlačnost. Sam Anthony priznao je da je njihova kemija stvarna, a opuštenost pod pokrivačima postala je glavna tema u vili.
Mnogi islanderi otkrili su kako upravo u ovom spoju vide puno više energije, dinamike i prave Love Island atmosfere.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.