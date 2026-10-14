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Love Island Adria

ANKETA Tko vam je draži par - Anthony s Larom ili Aljom?

Ljubavni odnosi u vili na Tenerifeu mijenjaju se iz dana u dan, a u samom središtu pažnje našao se Anthony. Njegov ljubavni put u showu dobio je neočekivane zaokrete, pa su se gledatelji i islanderi podijelili u dva tabora jedni navijaju za povratak starim korijenima s Larom, dok drugi smatraju da je s Aljom pronašao pravu stvar

RTL.hr
14.10.2026 12:00

Kako bismo razrešili ovu dilemu, prisjetili smo se kako su se oba odnosa razvijala te vas pitamo: koji vam par više paše?

Anthony i Lara: Originalni par koji je imao duboku povezanost

Na samom početku showa, Anthony i Lara bili su jedan od prvih parova u vili. Između njih se od prvog dana osjetila povezanost. Njihov odnos gradio se turbulentno, kroz napete razgovore, ali i međusobnu podršku, čime su pridobili simpatije mnogih gledatelja.

Iako su na početku djelovali nerazdvojno, s vremenom je dinamika u vili učinila svoje. Komunikacija je oslabila, a stvorena distanca otvorila je prostor za ulazak novih emocija i drugih osoba u njihove živote. Unatoč udaljavanju, nedavni izazovi u vili pokazali su da među njima i dalje postoji neosporna kemija i da sjećanja na početak nisu u potpunosti izblijedjela.

Lara, Anthony, Love Island Adria
Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony i Alja: Erupcija strasti i luda kemija o kojoj svi bruje

Nakon što se distancirao od Lare, Anthony je započeo novo poglavlje s Aljom. Strast je brzo preuzela kontrolu i dovela njihov odnos na potpuno novu razinu.

Između Anthonyja i Alje proradila je iznimno snažna fizička privlačnost. Sam Anthony priznao je da je njihova kemija stvarna, a opuštenost pod pokrivačima postala je glavna tema u vili.

Mnogi islanderi otkrili su kako upravo u ovom spoju vide puno više energije, dinamike i prave Love Island atmosfere.

Anthony, Alja, Love Island Adria
Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo
Anketa
Tko vam je draži par?

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Love Island Adria

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