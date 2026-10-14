ANKETA Tko vam je draži par - Anthony s Larom ili Aljom?

Kako bismo razrešili ovu dilemu, prisjetili smo se kako su se oba odnosa razvijala te vas pitamo: koji vam par više paše?

Na samom početku showa, Anthony i Lara bili su jedan od prvih parova u vili. Između njih se od prvog dana osjetila povezanost. Njihov odnos gradio se turbulentno, kroz napete razgovore, ali i međusobnu podršku, čime su pridobili simpatije mnogih gledatelja.

Iako su na početku djelovali nerazdvojno, s vremenom je dinamika u vili učinila svoje. Komunikacija je oslabila, a stvorena distanca otvorila je prostor za ulazak novih emocija i drugih osoba u njihove živote. Unatoč udaljavanju, nedavni izazovi u vili pokazali su da među njima i dalje postoji neosporna kemija i da sjećanja na početak nisu u potpunosti izblijedjela.