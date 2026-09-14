ANKETA Tko vam je najzgodniji dečko u 'Love Islandu Adria'?

Dečki su različiti karakterom, stilom i pristupom djevojkama, a dolazak prvog bombshella Jovana dodatno je zaoštrio konkurenciju. Osobni trener koji živi u Dubaiju odmah je pomutio planove u vili, no i ostali Islanderi imaju svoje adute.

Zato sada pitamo vas – koji vam je dečko iz 'Love Islanda Adria' najzgodniji? Glasajte za svog favorita!