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Love Island Adria

ANKETA Tko vam je najzgodniji dečko u 'Love Islandu Adria'?

'Love Island Adria' tek je počeo, a prvi Islanderi već su privukli veliku pozornost gledatelja. Osim prvih simpatija, spajanja i ljubavnih zavrzlama, među publikom se već raspravlja i o tome tko je najzgodniji dečko u vili

RTL.hr
14.09.2026 16:00

Dečki su različiti karakterom, stilom i pristupom djevojkama, a dolazak prvog bombshella Jovana dodatno je zaoštrio konkurenciju. Osobni trener koji živi u Dubaiju odmah je pomutio planove u vili, no i ostali Islanderi imaju svoje adute.

Zato sada pitamo vas – koji vam je dečko iz 'Love Islanda Adria' najzgodniji? Glasajte za svog favorita!

Anketa
Tko vam je najzgodniji dečko u 'Love Islandu Adria'?

Novu, drugu epizodu 'Love Islanda Adria' gledajte večeras od 20 sati ekskluzivno na platformi Voyo. Nove epizode stižu od nedjelje do petka u 20 sati na Voyo. Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria
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