ANKETA Tko vam je najzgodniji dečko u 'Love Islandu Adria'?

Dečki su različiti karakterom, stilom i pristupom djevojkama, a dolazak prvog bombshella Jovana dodatno je zaoštrio konkurenciju. Osobni trener koji živi u Dubaiju odmah je pomutio planove u vili, no i ostali Islanderi imaju svoje adute.
Zato sada pitamo vas – koji vam je dečko iz 'Love Islanda Adria' najzgodniji? Glasajte za svog favorita!
Novu, drugu epizodu 'Love Islanda Adria' gledajte večeras od 20 sati ekskluzivno na platformi Voyo. Nove epizode stižu od nedjelje do petka u 20 sati na Voyo. Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.