ANKETA Valentinov novi izgled podijelio gledatelje: S dužm kosom ili ošišan na kratko?

Misteriozna poruka koja je stigla u vilu 'Love Island Adria' donijela je jedno od najvećih iznenađenja sezone! Naime, gledatelji su izglasali da je vrijeme za drastičnu promjenu Valentinovog izgleda te da se mora ošišati skroz na kratko

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Dečki iz vile odmah su uzeli mašinicu u ruke i obavili posao, pa je Valentinov prepoznatljivi zaštitni znak duga plava kosa službeno otišao u povijest.

Drina ostala bez teksta, a što kažete vi?

Dok je njegova partnerica Drina ostala potpuno oborena s nogu te izjavila kako Valentin sada izgleda kao spoj Brad Pitta i Relje Popovića, novi imidž izazvao je brojne reakcije i među vjernim pratiteljima showa na društvenim mrežama.

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Jedni smatraju da mu kratka kosa ističe crte lica i daje mu dozu ozbiljnosti te muževnosti, dok drugi tvrde da je s dugom kosom imao prepoznatljiviji i opušteniji surferski šarm.

icon-expand Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anketa Kako vam se Valentin više sviđa? Bolji mi je ošišan na kratko Više mi se sviđao s dugom kosom Zgodan je u obje varijante Muškarac Žena Bolji mi je ošišan na kratko 28 Više mi se sviđao s dugom kosom 9 Zgodan je u obje varijante 18 Bolji mi je ošišan na kratko 2 Više mi se sviđao s dugom kosom 0 Zgodan je u obje varijante 3 Bolji mi je ošišan na kratko 26 Više mi se sviđao s dugom kosom 9 Zgodan je u obje varijante 15 Ukupno Muškarac Žena