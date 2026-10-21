ANKETA Valentinov novi izgled podijelio gledatelje: S dužm kosom ili ošišan na kratko?

Dečki iz vile odmah su uzeli mašinicu u ruke i obavili posao, pa je Valentinov prepoznatljivi zaštitni znak duga plava kosa službeno otišao u povijest.
Drina ostala bez teksta, a što kažete vi?
Dok je njegova partnerica Drina ostala potpuno oborena s nogu te izjavila kako Valentin sada izgleda kao spoj Brad Pitta i Relje Popovića, novi imidž izazvao je brojne reakcije i među vjernim pratiteljima showa na društvenim mrežama.
Jedni smatraju da mu kratka kosa ističe crte lica i daje mu dozu ozbiljnosti te muževnosti, dok drugi tvrde da je s dugom kosom imao prepoznatljiviji i opušteniji surferski šarm.
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