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Love Island Adria

ANKETA Valentinov novi izgled podijelio gledatelje: S dužom kosom ili ošišan na kratko?

Misteriozna poruka koja je stigla u vilu 'Love Island Adria' donijela je jedno od najvećih iznenađenja sezone! Naime, gledatelji su izglasali da je vrijeme za drastičnu promjenu Valentinovog izgleda te da se mora ošišati skroz na kratko

RTL.hr
21.10.2026 14:00

Dečki iz vile odmah su uzeli mašinicu u ruke i obavili posao, pa je Valentinov prepoznatljivi zaštitni znak duga plava kosa službeno otišao u povijest.

Drina ostala bez teksta, a što kažete vi?

Dok je njegova partnerica Drina ostala potpuno oborena s nogu te izjavila kako Valentin sada izgleda kao spoj Brad Pitta i Relje Popovića, novi imidž izazvao je brojne reakcije i među vjernim pratiteljima showa na društvenim mrežama.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Jedni smatraju da mu kratka kosa ističe crte lica i daje mu dozu ozbiljnosti te muževnosti, dok drugi tvrde da je s dugom kosom imao prepoznatljiviji i opušteniji surferski šarm.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo
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