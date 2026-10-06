ANKETA Vidite li kemiju između Drine i Valentina?

Iako provode vrijeme zajedno i pokušavaju vidjeti može li se između njih razviti nešto više, čini se da nisu svi uvjereni da među njima postoji ona prava ljubavna iskra.

Dok jedni smatraju da njihovom odnosu samo treba vremena kako bi se opustili i bolje upoznali, drugi sumnjaju u njihovu kemiju i pitaju se postoji li između njih uopće dovoljno privlačnosti za ozbiljniju romansu.

A što vi mislite? Vidite li kemiju između Drine i Valentina ili vam njihov odnos ipak više djeluje prijateljski? Glasajte u našoj anketi!