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Love Island Adria

ANKETA Vidite li vi kemiju između Alje i Anthonyja?

Odnos između Anthonyja i Alje od samog početka plijeni veliku pozornost gledatelja, a njihova priča u vili 'Love Island Adria' prožeta je neočekivanim trenucima i potisnutim iskrama koje svako malo izbiju na površinu

RTL.hr
08.10.2026 13:30

Sve je započelo još onog trenutka kada je Alja kročila u vilu kao nova atraktivna 'bombshell' djevojka. U sklopu prvog izazova dočekala ju je nesvakidašnja situacija u kojoj je Anthony imao povez preko očiju. Bez mogućnosti da vidi tko se nalazi ispred njega, između njih dvoje u sekundi je pao iznimno strastven poljubac koji je odmah podigao temperaturu u kući i dao naslutiti da bi se ovdje moglo razviti nešto više od običnog poznanstva.

Anthony, Alja, Love Island Adria
Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Strast u igrama i konstantni flert u pozadini

Taj prvi susret pod povezom nije ostao usamljen slučaj. Kako je show napredovao, Anthony i Alja ponovno su podijelili poljubac tijekom jedne od kasnijih vila-igara, što je dodatno podgrijalo nagađanja ostalih stanara. Kroz čitav boravak u vili, unatoč tome što su oboje istraživali opcije s drugim partnerima i prolazili kroz vlastite ljubavne drame, između njih je uvijek postojala posebna doza flerta, provociranja i opuštene energije koja nije promaknula oštrom oku publike.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Komentar gledatelja koji je otvorio stare karte

Iskre koje su tinjale u pozadini definitivno su izašle na vidjelo u nedavnom izazovu čitanja komentara s društvenih mreža. Gledatelji su u svojoj poruci jasno i glasno poručili da žele vidjeti konkretno testiranje kemije između Alje i Anthonyja. Ta je reakcija publike ponovno stvorila napetost među kandidatima te natjerala sve u vili da se zapitaju je li taj odnos zapravo neispričana priča sezone.

S obzirom na to da se dinamika u vili mijenja iz dana u dan i da su na pomolu nova spajanja parova, ostaje za vidjeti hoće li Anthony i Alja konačno dati pravu šansu svojoj privlačnosti ili će sve ostati samo na neispunjenom potencijalu.

Anthony, Alja, Love Island Adria
Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo
Anketa
Vidite li vi kemiju između Anthonyja i Alje?

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