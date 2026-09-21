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Love Island Adria

Anthony djevojkama izveo striptiz, Tara poručila: 'To je bilo kao sudar - hoćeš gledati, a opet nećeš!'

Dok su se pojedini kandidati borili s koreografijom i sramom, Anthony je samouvjereno preuzeo scenu i otkrio svoju dugo čuvanu tajnu, a Tarina reakcija na žestoki performans postala je apsolutni hit u kući

RTL.hr
21.09.2026 12:00

Anthony je pred kamerama bez okolišanja priznao kako mu skidanje pred publikom nipošto nije nepoznat teren, pa je prije samog izlaska pred djevojke najavio da donosi prednost koju ostali nemaju:

"Ja sam radio striptiz prije, ali to je tajna informacija. Imam neke skrivene adute koje ovi drugi ne mogu izvesti, vidjet ćete kad počnemo!"

Njegovo samopouzdanje izazvalo je lavinu vriskova i smijeha među djevojkama, no za pojedine je natjecateljice intenzitet predstave bio jednostavno - previše.

Tara, Anthony, Love Island Adria
Tara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Jeste li normalni, ja imam obitelj!"

Za emocijama nabijenu Taru, gledanje muških kandidata u oskudnim izdanjima pretvorilo se u pravu unutarnju borbu. U strahu i pod dojmom, zatvarala je oči, a njezina slikovita usporedba nasmijala je sve u vili:

"Ja to ne mogu gledati. To je ono kad imaš sudar i hoćeš gledati, a u isto vrijeme nećeš! Što vi meni radite od ove emisije, jeste li normalni, ja imam obitelj!"

Tara, Love Island Adria
Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

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