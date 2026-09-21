Anthony djevojkama izveo striptiz, Tara poručila: 'To je bilo kao sudar - hoćeš gledati, a opet nećeš!'

Anthony je pred kamerama bez okolišanja priznao kako mu skidanje pred publikom nipošto nije nepoznat teren, pa je prije samog izlaska pred djevojke najavio da donosi prednost koju ostali nemaju:

"Ja sam radio striptiz prije, ali to je tajna informacija. Imam neke skrivene adute koje ovi drugi ne mogu izvesti, vidjet ćete kad počnemo!"

Njegovo samopouzdanje izazvalo je lavinu vriskova i smijeha među djevojkama, no za pojedine je natjecateljice intenzitet predstave bio jednostavno - previše.