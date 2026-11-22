Iako su nedavno otkrili kako se između njih razvila bliskost i da su u novoj fazi odnosa, pred njima su već konkretni planovi koji uključuju različite gradove i promjene sredine.
"Ja planiram biti u Beogradu pola godine", otkrio je Anthony u novoj epizodi Bombaškoljke, dok je Alja nadovezala kako u prosincu planira biti u Londonu.
Želja za životom izvan granica i nova iskustva
Govoreći o tome gdje se vidi u budućnosti, Alja je jasno dala do znanja da je privlači život izvan matične sredine te da želi isprobati nešto drukčije.
"Ja ne bih voljela živjeti u Sloveniji, voljela bih živjeti život vani i probati nešto novo", poručila je Alja, pokazujući koliko joj je važna otvorenost prema novim iskustvima i promjenama.
Hoće li im odvojeni planovi i različite lokacije biti izazov ili prilika da vide koliko je njihov odnos čvrst, tek će se pokazati.
Novu epizodu emisije Bombaškoljka gledajte odmah ekskluzivno na platformi Voyo!