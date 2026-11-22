Iako su nedavno otkrili kako se između njih razvila bliskost i da su u novoj fazi odnosa, pred njima su već konkretni planovi koji uključuju različite gradove i promjene sredine.

"Ja planiram biti u Beogradu pola godine", otkrio je Anthony u novoj epizodi Bombaškoljke, dok je Alja nadovezala kako u prosincu planira biti u Londonu.