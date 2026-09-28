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Love Island Adria

Anthony i s povezom na očima prepoznao svoju Laru: 'Znam njezin miris, kao da sam pas'

Strasti i tenzije u vili 'Love Islanda Adria' ponovno su na samom vrhuncu, a natjecatelji su se morali suočiti s neobičnim izazovom koji je opasno testirao njihova osjetila!

RTL.hr
28.09.2026 12:00

Zabavna igra u kojoj su sudionici zavezanih očiju morali prepoznati jedni druge isključivo dodirom donijela je pregršt smijeha, no i jedno prilično hit priznanje koje je dokazalo tko zaista pazi na svaki detalj svoje partnerice.

Ispipavanje u mraku i igra osjetila

Pravila novog izazova bila su jednostavna, ali su zahtijevala ozbiljnu bliskost. Islanderi su s povezom na očima i pomoću vlastitih ruku morali otkriti tko se iz suprotnog spola nalazi ispred njih. Dok su pojedinci bili potpuno zbunjeni mišićima, dlakama na nogama i crtama lica, Anthony je pokazao da svoju partnericu zna napamet.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ovo je Lara, znam joj miris!'

Kada je došao red na Anthonyja, njegov susret s Larom brzo je postao jedan od najupečatljivijih i najduhovitijih trenutaka cijelog izazova. Čim su njegove ruke dotaknule Laru, Anthony nije dvoji niti sekunde. Njegovo samopouzdanje nasmijalo je sve prisutne, a metoda kojom se poslužio bila je nevjerojatno originalna:

"Ovo je Lara! Znam njezin miris, kao da sam pas..."

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Love Island Adria

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