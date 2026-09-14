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Love Island Adria

Anthony ili Jovan? Dva Islandera žele Laru, ali s kim vam ima više kemije?

Lara je već prve večeri 'Love Islanda Adria' postala jedna od najtraženijih djevojaka u vili, a oko nje se vrlo brzo počeo stvarati i prvi pravi ljubavni trokut sezone

RTL.hr
14.09.2026 15:43

Prvo je završila u paru s Anthonyjem, koji ju je odabrao tijekom spajanja. Između njih dvoje gotovo odmah se osjetila kemija – pogledi, osmijesi i flert nisu nedostajali, a Lara mu je otvoreno priznala i da je cijelo vrijeme gledala njegove tetovaže. Činilo se da bi upravo njih dvoje mogli postati jedan od prvih ozbiljnijih parova u vili.

No, taman kada se činilo da su pronašli zajednički jezik, stigao je Jovan.

Anthony, Lara, Jovan, Love Island Adria
Anthony, Lara, Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prvi bombshell sezone dobio je priliku "ukrasti" jednu od zauzetih djevojaka, a njegov izbor pao je upravo na Laru. Anthony je tako preko noći ostao bez partnerice, dok je Lara dobila priliku bolje upoznati novog frajera u vili. Anthony ipak nema namjeru tako lako odustati. Nakon Jovanova poteza jasno je poručio da će se boriti za Laru, pa se čini da je pred nama prvi ozbiljan ljubavni trokut ove sezone.

S jedne strane tu su Lara i Anthony, između kojih su iskre frcale gotovo od prvog susreta, a s druge Lara i Jovan, čija priča tek počinje i mogla bi donijeti potpuno novi preokret.

A sada nas zanima što vi mislite – s kim vam je Lara bolji par?

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Tko vam bolje odgovara uz Laru?

Novu, drugu epizodu 'Love Islanda Adria' gledajte večeras od 20 sati ekskluzivno na platformi Voyo. Nove epizode stižu od nedjelje do petka u 20 sati na Voyo. Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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