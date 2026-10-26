Anthony ipak nije bio iskren? Alja ostala zatečena onim što joj je radio iza leđa

Atmosfera u vili Love Island Adria ponovno je napeta, a umjesto uobičajene zabave i opuštanja, islandere je dočekala filmska večer koja je donijela neočekivane obrate. Islanderi su se smjestili pred veliko platno uvjereni da ih očekuje tek zabavan pregled dosadašnjih avantura, no emitirani materijali brzo su promijenili raspoloženje i otvorili neka od najneugodnijih pitanja.

Prije nego što je napetost dosegnula vrhunac, na platnu su se najprije prikazale snimke pod nazivom "Paralelni svemiri". Prikazan je razgovor u kojem se Anthony zahvaljivao Alisi što ga je odabrala, a odmah potom i kadar u kojem Alja pred ostalima samouvjereno brani svog partnera.

"Ja vjerujem Anthonyju sto posto, iskren je prema meni, ja sam njoj danas ispričala što sam imala", samouvjereno je poručila Alja.

U tom trenutku Anthony joj je zadovoljno pružio ruku, uvjeren kako je njihov odnos stabilan i da nema razloga za brigu. Međutim, taj osjećaj sigurnosti nije dugo potrajao.