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Love Island Adria

Anthony ipak nije bio iskren? Alja ostala zatečena onim što joj je radio iza leđa

Iako je samouvjereno tvrdila da u svog partnera ima sto postotno povjerenje, emitirani kadrovi u vili narušili su idilu i ostavili sve islandere u potpunom muku

RTL.hr
26.10.2026 22:45

Atmosfera u vili Love Island Adria ponovno je napeta, a umjesto uobičajene zabave i opuštanja, islandere je dočekala filmska večer koja je donijela neočekivane obrate. Islanderi su se smjestili pred veliko platno uvjereni da ih očekuje tek zabavan pregled dosadašnjih avantura, no emitirani materijali brzo su promijenili raspoloženje i otvorili neka od najneugodnijih pitanja.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Samouvjerene izjave i privremeni mir

Prije nego što je napetost dosegnula vrhunac, na platnu su se najprije prikazale snimke pod nazivom "Paralelni svemiri". Prikazan je razgovor u kojem se Anthony zahvaljivao Alisi što ga je odabrala, a odmah potom i kadar u kojem Alja pred ostalima samouvjereno brani svog partnera.

"Ja vjerujem Anthonyju sto posto, iskren je prema meni, ja sam njoj danas ispričala što sam imala", samouvjereno je poručila Alja.

U tom trenutku Anthony joj je zadovoljno pružio ruku, uvjeren kako je njihov odnos stabilan i da nema razloga za brigu. Međutim, taj osjećaj sigurnosti nije dugo potrajao.

Alja, Anthony, Love Island Adria
Alja, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kadrovi koji su izazvali muk u vili

Ubrzo je uslijedio nastavak projekcije koji je donio znatno neugodnije prizore. Na platnu se pojavila snimka na kojoj Anthony i Alisa vode izrazito koketan razgovor. On joj se pritom opasno približavao, a cijeli je prizor izgledao toliko prisno da su mnogi pomislili kako bi u svakom trenutku moglo doći i do poljupca.

U vili je u tom trenutku nastao potpuni muk, a iznenađenje na licima ostalih islandera bilo je nemoguće sakriti. Ipak, sve su oči bile uprte u Alju, koja se od potpune sigurnosti u partnera u nekoliko sekundi našla pred kadrovima koji su ozbiljno poljuljali njezino povjerenje.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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