Anthony iskreno o odnosu s Larom: 'Nisam se još zaljubio, ali počinjem. Problem je što joj nedostaje zrelosti!'

Iako osjeća da se među njima rađaju simpatije, Anthonyja brine brzina kojom Lara proživljava emocije i rizik od nepredvidivih drama, a kao najveću prepreku ističe razliku u zrelosti.

"Ne bih rekao da sam se sto posto zaljubio, ali mislim da je počelo. Ona brzo ide od nula do sto, a u razgovorima osjećam da joj nedostaje zrelosti. Znam da nam još treba vremena da vidimo gdje smo", priznao je Anthony bez uljepšavanja.