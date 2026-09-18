Anthony iskreno o odnosu s Larom: 'Nisam se još zaljubio, ali počinjem. Problem je što joj nedostaje zrelosti!'

Iako osjeća da se među njima rađaju simpatije, Anthonyja brine brzina kojom Lara proživljava emocije i rizik od nepredvidivih drama, a kao najveću prepreku ističe razliku u zrelosti.
"Ne bih rekao da sam se sto posto zaljubio, ali mislim da je počelo. Ona brzo ide od nula do sto, a u razgovorima osjećam da joj nedostaje zrelosti. Znam da nam još treba vremena da vidimo gdje smo", priznao je Anthony bez uljepšavanja.
Iza leđa osjeća podjele u vili
Osim emotivnih kočnica, dodao je kako se povremeno u kući osjeća kao autsajder jer primjećuje jasnu podjelu klanova – djevojke slijepo drže Larinu stranu, dok dečki brane njega. Unatoč svemu, naglašava da ne želi igrati igrice i kalkulirati, već ostaje dosljedan sebi.
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