Anthony je na svom Instagram profilu objavio fotografiju uz opis koji je u vrlo kratkom roku prikupio više od dvije tisuće oznaka "sviđa mi se". U objavi je jasno dao do znanja koliko mu znači vjera, osvrnuvši se na svoj dosadašnji put i zatraživši vodstvo u trenucima kada nije siguran u vlastite odluke.
Njegove riječi odjeknule su među pratiteljima jer zvuče iskreno, osobno i introspektivno, u kontrastu s uobičajenim laganim objavama kakve se često viđaju na društvenim mrežama. Upravo ta doza ranjivosti i promišljanja potaknula je mnoge da se zaustave, pročitaju poruku i ostave svoj komentar.
"Bog je jedini razlog zašto sam dogurao ovako daleko. Dragi Bože, ako griješim, ispravi me. Ako sam izgubljen, usmjeri me", napisao je Anthony u opisu objave.
Reakcije pratitelja i komentari
Objava nije prošla nezapaženo ni među ostalim licima iz showa pa se tako ispod objave oglasila i Alja Lebnik ostavivši emotikone. Njezin komentar dodatno je privukao pozornost pratitelja koji pažljivo prate odnose i dinamiku među natjecateljima i nakon što se kamere ugase..
Komentari i reakcije ispod objave još jednom potvrđuju koliko publika budno prati svaki korak ekipe iz showa i izvan kadrova te koliko svaki detalj na društvenim mrežama može pokrenuti novu lavinu reakcija.
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