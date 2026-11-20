Anthony je na svom Instagram profilu objavio fotografiju uz opis koji je u vrlo kratkom roku prikupio više od dvije tisuće oznaka "sviđa mi se". U objavi je jasno dao do znanja koliko mu znači vjera, osvrnuvši se na svoj dosadašnji put i zatraživši vodstvo u trenucima kada nije siguran u vlastite odluke.

Njegove riječi odjeknule su među pratiteljima jer zvuče iskreno, osobno i introspektivno, u kontrastu s uobičajenim laganim objavama kakve se često viđaju na društvenim mrežama. Upravo ta doza ranjivosti i promišljanja potaknula je mnoge da se zaustave, pročitaju poruku i ostave svoj komentar.

"Bog je jedini razlog zašto sam dogurao ovako daleko. Dragi Bože, ako griješim, ispravi me. Ako sam izgubljen, usmjeri me", napisao je Anthony u opisu objave.