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Anthony izgubio strpljenje i iskreno priznao: 'Sve što Lara radi je da dobije moju reakciju, a mene to odguruje na drugu stranu!'

Anthony je konačno prekinuo šutnju i otvoreno otkrio zašto se uoči nove ceremonije spajanja sve više udaljava od Lare

RTL.hr
19.09.2026 20:00

Iako je do sada pokušavao balansirati i paziti na Larine osjećaje, Anthonyju je prekipjelo zbog stalnih kalkulacija i pokušaja da ga se učini ljubomornim. Nakon što su mu i ostali momci u vili otvorili oči i poručili da ispada naivan, odlučio je povući kočnicu.

"Sve što Lara radi je da bi dobila reakciju od mene, a to mene gura više u drugu stranu", bez suzdržavanja priznao je Anthony.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Za razliku od stalnih durenja s Larom, Anthony je s novopridošlom Aljom u satima opuštenog razgovora pronašao mir koji mu je nedostajao. No, prava drama uslijedila je na ceremoniji spajanja parova – kao posljednji koji bira, ostao je sam pred Larom i Aljom, priznavši da je u svega nekoliko sati promijenio odluku na desetke puta.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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