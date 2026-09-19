Anthony izgubio strpljenje i iskreno priznao: 'Sve što Lara radi je da dobije moju reakciju, a mene to odguruje na drugu stranu!'

Iako je do sada pokušavao balansirati i paziti na Larine osjećaje, Anthonyju je prekipjelo zbog stalnih kalkulacija i pokušaja da ga se učini ljubomornim. Nakon što su mu i ostali momci u vili otvorili oči i poručili da ispada naivan, odlučio je povući kočnicu.

"Sve što Lara radi je da bi dobila reakciju od mene, a to mene gura više u drugu stranu", bez suzdržavanja priznao je Anthony.