Anthony izgubio strpljenje i iskreno priznao: 'Sve što Lara radi je da dobije moju reakciju, a mene to odguruje na drugu stranu!'

Iako je do sada pokušavao balansirati i paziti na Larine osjećaje, Anthonyju je prekipjelo zbog stalnih kalkulacija i pokušaja da ga se učini ljubomornim. Nakon što su mu i ostali momci u vili otvorili oči i poručili da ispada naivan, odlučio je povući kočnicu.
"Sve što Lara radi je da bi dobila reakciju od mene, a to mene gura više u drugu stranu", bez suzdržavanja priznao je Anthony.
Sate proveo u agoniji pred odabir
Za razliku od stalnih durenja s Larom, Anthony je s novopridošlom Aljom u satima opuštenog razgovora pronašao mir koji mu je nedostajao. No, prava drama uslijedila je na ceremoniji spajanja parova – kao posljednji koji bira, ostao je sam pred Larom i Aljom, priznavši da je u svega nekoliko sati promijenio odluku na desetke puta.
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