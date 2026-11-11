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Love Island Adria

Anthony je obilježio prvu sezonu 'Love Islanda': 'Narastao sam, naučio, pao i ponovno se uzdigao'

Svojom zaraznom energijom, humorom i iskrenošću Anthony se brzo nametnuo kao apsolutna ikona prve sezone 'Love Island Adria', a nakon što su se ugasile kamere u velikom finalu, oprostio se od vile dirljivom objavom

RTL.hr
11.11.2026 09:00

Finalist čiji su potezi redovito punili medijske stupce i nasmijavali gledatelje diljem regije odlučio je sumirati protekla dva mjeseca provedena pod budnim okom kamera na Tenerifeu. Svojim jedinstvenim pristupačnim karakterom Anthony je obilježio sezonu, a sada je priznao kako ga je ovo iskustvo potpuno promijenilo.

"Putovanje života... nemam riječi za sve blagoslove koje sam primio i zahvaljujem svima koji su mi pomogli da stignem ovako daleko," poručio je u svojoj emotivnoj objavi.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Padovi, lekcije i veliki finale

Iako su kamere hvatale njegove najbolje trenutke, Anthony ističe kako put do samog finala i statusa omiljenog lika nije bio nimalo lagan, a uspjeh bez kojega ne bi uspio pripisuje višoj sili.

"Narastao sam, naučio, pao i ponovno se uzdigao. Bez Boga nikada ne bih bio u ovoj poziciji, stoga sam ponizan i zahvalan na svemu što se dogodilo u ova protekla dva mjeseca," zaključio je.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: RTL

Sudeći prema reakcijama i obožavateljima koje je okupio tijekom ovih tjedana, njegov zarazni duh sigurno će se još dugo pamtiti na regionalnoj sceni!

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