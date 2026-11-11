Anthony je obilježio prvu sezonu 'Love Islanda': 'Narastao sam, naučio, pao i ponovno se uzdigao'

Finalist čiji su potezi redovito punili medijske stupce i nasmijavali gledatelje diljem regije odlučio je sumirati protekla dva mjeseca provedena pod budnim okom kamera na Tenerifeu. Svojim jedinstvenim pristupačnim karakterom Anthony je obilježio sezonu, a sada je priznao kako ga je ovo iskustvo potpuno promijenilo.
"Putovanje života... nemam riječi za sve blagoslove koje sam primio i zahvaljujem svima koji su mi pomogli da stignem ovako daleko," poručio je u svojoj emotivnoj objavi.
Padovi, lekcije i veliki finale
Iako su kamere hvatale njegove najbolje trenutke, Anthony ističe kako put do samog finala i statusa omiljenog lika nije bio nimalo lagan, a uspjeh bez kojega ne bi uspio pripisuje višoj sili.
"Narastao sam, naučio, pao i ponovno se uzdigao. Bez Boga nikada ne bih bio u ovoj poziciji, stoga sam ponizan i zahvalan na svemu što se dogodilo u ova protekla dva mjeseca," zaključio je.
Sudeći prema reakcijama i obožavateljima koje je okupio tijekom ovih tjedana, njegov zarazni duh sigurno će se još dugo pamtiti na regionalnoj sceni!
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