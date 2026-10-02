Anthony, Mili i Loren opleli po Alji i razotkrili njezinu taktiku: 'Trebala bi se zapitati je li možda ona problem!'

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Sunčanje i opuštanje kraj bazena pretvorilo se u pravi mini-sastanak za raskrinkavanje, a u središtu žestoke paljbe našla se Alja, koju dio ekipe optužuje za hladnu kalkulaciju i proračunatu igru!

'Imala bi problem sa svakom djevojkom!'

Dok su se opuštali na suncu, Anthony, Mili i Loren nisu štedjeli riječi komentirajući Aljino ponašanje i njezine sve učestalije nesuglasice s ostalim djevojkama. Anthony je iznio dosad najoštriju procjenu njezina karaktera: "Ja ne znam što je njezin problem, ali ona bi imala problem sa svakom djevojkom!", odbrusio je Anthony bez ustručavanja, dodavši kako je uvjeren da Alja vuče poteze s jasnim ciljem: "Ona igra najveću igru u vili na duge staze! Trebala bi se napokon zapitati je li možda problem u njoj."

icon-expand icon-close icon-close Loren, Mili, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prisjetio se i njezinih komentara o drugim parovima te zaključio da se atmosfera u vili potpuno promijenila i postala ispunjena svađama otkad je ona stigla. U raspravu se uključila i Mili, koja je primijetila nagle promjene u Aljinom ponašanju prema određenim osobama u vili. Prisjetila se ranijih negativnih komentara koje je Alja imala, da bi se situacija nedugo zatim potpuno preokrenula. "Odjednom su si dobre, a zašto? Zato ja mislim da ona tako igra igru", zaključila je Mili, sumnjajući u njezinu iskrenost.

icon-expand Anthony i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo