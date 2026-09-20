Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Anthony morao birati između Alje i Lare! Njegova odluka sve promijenila: 'Bila sam spremna ići kući'

Tenzije u vili dovedene su do usijanja pred dugo iščekivani odabir

RTL.hr
20.09.2026 22:00

Teret odluke pao je na Anthonyja, koji je morao prelomiti i odabrati svoju partnericu, dok je nad natjecateljima visjela prijetnja da jedna djevojka napusti otok. Iako je pritisak bio ogroman, odabir je donio olakšanje jednoj kandidatkinji koja je već bila spremna za pakiranje kofera – no večer tu nije završila bez novog dramatičnog preokreta.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony izabrao Laru

"Mislim da moram donijeti odluku i vidjeti tko bi me volio više. Vidjeli ste koliko mi je ovo mentalno teško, ali moram pratiti svoje srce", rekao je Anthony pred okupljenima i nakon dramatične stanke izgovorio Larino ime.

Lara i Alja, Love Island Adria
Lara i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lara do samog kraja nije bila sigurna u svoj ostanak, pa je njezin odabir izazvao pravu provalu emocija:

"Bila sam pod nevjerojatnom tenzijom i nije mi bilo dobro. Srce mi je lupalo sto na sat. Toliko sam bila pod stresom da me neće izabrati, da sam već bila potpuno spremna ići kući. Kada je netko izgovorio moje ime, mnogo mi je laknulo."

Kasnije u razgovoru nasamo, Anthony joj je objasnio da ovo ne vidi kao novu šansu samo njoj, već priliku da zajedno poprave sve što su radili loše.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria anthony love island adria
Love Island Adria

Spojler alert! U Love Island vilu stigla dva nova prezgodna 'bombshella': 'Jedna djevojka mi je već zapela za oko!'

Love Island Adria

Striptiz će podići temperaturu, a onda slijede suze: Pogledajte što se večeras događa u Love Island vili

Moglo bi te zanimati

Striptiz će podići temperaturu, a onda slijede suze: Pogledajte što se večeras događa u Love Island vili

Mili iskreno o osjećajima u vili: 'Jako je teško da uđe netko tko će mi se svidjeti više od Gašpera!'

Vukašin oštro o Lari i Anthonyju: 'Oni su u toksičnom odnosu, uopće ne znaju uživati!'

Najčvršći par 'Love Islanda Adria'? Roberto i Loren odolijevaju svim iskušenjima

Uspon i pad odnosa Lare i Anthonyja u 'Love Islandu Adria': Od strasti do potpunog kaosa

Tara isprovocirala Anthonyja pred svima: 'Ti se najviše bojiš konkurencije!'

Pročitaj na Net.hr
Brat princeze Diane u intervjuu ponovio svoje tvrdnje: 'Ne čujem ga da govori kako to nije rekao'
Djevojka novog Hajdukovca morala odgoditi put za Split: 'U čemu je problem? Kako je opasan?'
Subota bez špice nezamisliva je: Evo koje su poznate face prošetale centrom metropole
Zadarske ljepotice očitale lekciju iz stila: Posebnu pažnju privukla brineta zavodljivim dekolteom
Braća koja su uništila lica operacijama: Tvrdili da su dio tajnih znanstvenih eksperimenata
Hrvatska glazbenica objavila da čeka bebu u 46. godini: 'Iza nas su godine teških pokušaja'
Subota u centru Zagreba: Ulice i terase pune građana, a jedan neobičan prizor iznenadio je sve
Priroda pala u drugi plan: Pripijeno izdanje Dilette Leotte izazvalo lavinu reakcija na mrežama
Slavko Sobin stiže u seriju 'Divlje pčele': 'Nova sezona donosi sve što volite, ali i mene'
Pravi primjer elegancije i stila: Pogledajte tko je sve ove subote uživao u centru Čakovca