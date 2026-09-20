Anthony morao birati između Alje i Lare! Njegova odluka sve promijenila: 'Bila sam spremna ići kući'

Teret odluke pao je na Anthonyja , koji je morao prelomiti i odabrati svoju partnericu, dok je nad natjecateljima visjela prijetnja da jedna djevojka napusti otok. Iako je pritisak bio ogroman, odabir je donio olakšanje jednoj kandidatkinji koja je već bila spremna za pakiranje kofera – no večer tu nije završila bez novog dramatičnog preokreta.

"Mislim da moram donijeti odluku i vidjeti tko bi me volio više. Vidjeli ste koliko mi je ovo mentalno teško, ali moram pratiti svoje srce", rekao je Anthony pred okupljenima i nakon dramatične stanke izgovorio Larino ime.

Lara do samog kraja nije bila sigurna u svoj ostanak, pa je njezin odabir izazvao pravu provalu emocija:

"Bila sam pod nevjerojatnom tenzijom i nije mi bilo dobro. Srce mi je lupalo sto na sat. Toliko sam bila pod stresom da me neće izabrati, da sam već bila potpuno spremna ići kući. Kada je netko izgovorio moje ime, mnogo mi je laknulo."

Kasnije u razgovoru nasamo, Anthony joj je objasnio da ovo ne vidi kao novu šansu samo njoj, već priliku da zajedno poprave sve što su radili loše.

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