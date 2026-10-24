Anthony o odlasku najmlađeg islandera Tonija: 'Probao sam biti uz njega, no neki su prebrzo stali u Larinu obranu'

Tijekom napetih dana u vili, rijetki su stali na njegovu stranu, a jedan od rijetkih koji mu je pružio pravu podršku bio je Anthony.
U novoj epizodi Hot Liste, u iskrenom razgovoru s voditeljicom Draganom Mićalović Gagom, Anthony se prisjetio njihovog prijateljstva i bez zadrške progovorio o ponašanju ostalih kandidata prema Toniju.
'Bio mi je kao mlađi brat'
Anthony nije skrivao koliko mu je teško pao Tonijev odlazak iz vile, ali je realno sagledao njegovu ljubavnu situaciju na Tenerifeu.
"On mi je bio kao mlađi brat, dobar vajb stvarno. Ali vjerujem da on ne bi našao nikog ovdje. Treba mu ipak malo više vremena", iskren je bio Anthony.
Oštar prema islanderima: 'Prebrzi su da budu hejteri'
Ono što je mnoge u vili i pred malim ekranima podijelilo jest reakcija ostalih natjecatelja nakon Tonijevih nesporazuma s Larom. Anthony smatra da su pojedini kandidati jedva dočekali osuditi najmlađeg islandera.
"Neki islanderi ovdje jesu prebrzi da brane Laru i da odmah budu hejteri. Ja sam probao biti uz Tonija najviše što sam mogao", poručio je.
Emotivan preokret: 'Promijenio sam se i smirio'
Osim što se osvrnuo na dramu oko Tonijeve eliminacije, Anthony je pred kamerama podijelio i osobni doživljaj vlastitog boravka u showu, priznavši da ga je iskustvo u vili uvelike oblikovalo i sazrelo.
"Osjećam se da sam se promijenio, smirio sam se", zaključio je Anthony.
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