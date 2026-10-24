Anthony o odlasku najmlađeg islandera Tonija: 'Probao sam biti uz njega, no neki su prebrzo stali u Larinu obranu'

Eliminacija najmlađeg natjecatelja Tonija podigla je priličnu prašinu među gledateljima showa 'Love Island Adria', koji na društvenim mrežama ne prestaju isticati kako je upravo on od pojedinih islandera dobio iznimno nezaslužen tretman

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Tijekom napetih dana u vili, rijetki su stali na njegovu stranu, a jedan od rijetkih koji mu je pružio pravu podršku bio je Anthony. U novoj epizodi Hot Liste, u iskrenom razgovoru s voditeljicom Draganom Mićalović Gagom, Anthony se prisjetio njihovog prijateljstva i bez zadrške progovorio o ponašanju ostalih kandidata prema Toniju.

'Bio mi je kao mlađi brat'

Anthony nije skrivao koliko mu je teško pao Tonijev odlazak iz vile, ali je realno sagledao njegovu ljubavnu situaciju na Tenerifeu. "On mi je bio kao mlađi brat, dobar vajb stvarno. Ali vjerujem da on ne bi našao nikog ovdje. Treba mu ipak malo više vremena", iskren je bio Anthony.

icon-expand icon-close icon-close Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Oštar prema islanderima: 'Prebrzi su da budu hejteri'

Ono što je mnoge u vili i pred malim ekranima podijelilo jest reakcija ostalih natjecatelja nakon Tonijevih nesporazuma s Larom. Anthony smatra da su pojedini kandidati jedva dočekali osuditi najmlađeg islandera. "Neki islanderi ovdje jesu prebrzi da brane Laru i da odmah budu hejteri. Ja sam probao biti uz Tonija najviše što sam mogao", poručio je.

icon-expand Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

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