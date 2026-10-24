Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Anthony o odlasku najmlađeg islandera Tonija: 'Probao sam biti uz njega, no neki su prebrzo stali u Larinu obranu'

Eliminacija najmlađeg natjecatelja Tonija podigla je priličnu prašinu među gledateljima showa 'Love Island Adria', koji na društvenim mrežama ne prestaju isticati kako je upravo on od pojedinih islandera dobio iznimno nezaslužen tretman

RTL.hr
24.10.2026 12:00

Tijekom napetih dana u vili, rijetki su stali na njegovu stranu, a jedan od rijetkih koji mu je pružio pravu podršku bio je Anthony.

U novoj epizodi Hot Liste, u iskrenom razgovoru s voditeljicom Draganom Mićalović Gagom, Anthony se prisjetio njihovog prijateljstva i bez zadrške progovorio o ponašanju ostalih kandidata prema Toniju.

'Bio mi je kao mlađi brat'

Anthony nije skrivao koliko mu je teško pao Tonijev odlazak iz vile, ali je realno sagledao njegovu ljubavnu situaciju na Tenerifeu.

"On mi je bio kao mlađi brat, dobar vajb stvarno. Ali vjerujem da on ne bi našao nikog ovdje. Treba mu ipak malo više vremena", iskren je bio Anthony.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Oštar prema islanderima: 'Prebrzi su da budu hejteri'

Ono što je mnoge u vili i pred malim ekranima podijelilo jest reakcija ostalih natjecatelja nakon Tonijevih nesporazuma s Larom. Anthony smatra da su pojedini kandidati jedva dočekali osuditi najmlađeg islandera.

"Neki islanderi ovdje jesu prebrzi da brane Laru i da odmah budu hejteri. Ja sam probao biti uz Tonija najviše što sam mogao", poručio je.

Toni, Love Island Adria
Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Emotivan preokret: 'Promijenio sam se i smirio'

Osim što se osvrnuo na dramu oko Tonijeve eliminacije, Anthony je pred kamerama podijelio i osobni doživljaj vlastitog boravka u showu, priznavši da ga je iskustvo u vili uvelike oblikovalo i sazrelo.

"Osjećam se da sam se promijenio, smirio sam se", zaključio je Anthony.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

anthony love island adria toni love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Gdje je puklo? Lidia i Luka pod ogromnim tenzijama, a slovili su za favorite publike

Moglo bi te zanimati

Toni nakon izlaska iz 'Love Island Adria': 'Žao mi je Lare, nadam se da će mi nekad oprostiti'

Nakon što su se upustili u zajednički život, Loren i Roberto iskreni: 'Ne možeš to opisati, osjetiš kad s nekim se nađeš'

Kraj svih nagađanja! Anamarija ljubi Nikolu izvan showa: 'Pravi muškarac koji te voli doći će po tebe'

Nikola napustio Love Island Adria: 'Odlično se osjećam, najviše zbog toga što ću vidjeti Anamariju! Teško ju je nadmašiti'

Matea iz 'Gospodina Savršenog' pozirala s islanderom Tonijem pa otkrila: 'On nije jedini'

Mili i Lara progovorile o ljubavnim nevoljama, pa okrivile Alju i Anju za kraj svojih veza

Pročitaj na Net.hr
Pitbull progovorio o vrućem trenutku s J.Lo: 'Nisam to mogao sakriti!'
Perje, zavodljive plesačice i poznata lica: Prisjetite se glamurozne zabave Snježane Mehun
Stevie Wonder više ne želi bivšu u svojoj kući: Odlučio se na drastričan potez
Srpska pjevačica podigla atmosferu do usijanja: Stigli brojni poznati
Jenna Ortega razljutila dio fanova izjavom o fotografiranju: 'Tako je umišljena'
Glumila je u hit romantičnoj komediji s Heathom Ledgerom: Ovako danas izgleda
Zagrebački HNK okupio poznata imena: Evo tko je sve stigao na premijeru opere Carmen
Iznenađenje uoči dolaska bebe: Udala se glumica Tena Nemet Brankov, njezina objava sve je nasmijala
Oženio Kim Kardashian, brak im potrajao tek 72 dana: Sjećate li se Krisa, NBA košarkaša?
Princ William gostovao u popularnom showu: Otkrio da je želio biti DJ, ali imao je jedan problem