Anthony očaran novom stanarkom: 'Alja se baš nosi kao prava žena, vidi se da je zrela!'

U iskrenom razgovoru pred kamerama, Anthony je otvoreno priznao da ga kod Alje privlače staloženost i samopouzdanje – osobine koje u vili prepunoj tenzija rijetko viđa.

"Baš je seksi. Meni je seksi kako se nosi, kao prava žena. Baš se vidi da je zrela", iskreno je poručio Anthony.

Dodao je kako su brzo kliknuli i zbog sportske prošlosti, budući da je on trenirao košarku, a ona plivanje, što joj po njegovom mišljenju daje dodatnu dozu stabilnosti i ozbiljnosti.