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Love Island Adria

Anthony očaran novom stanarkom: 'Alja se baš nosi kao prava žena, vidi se da je zrela!'

Dok mu odnos s Larom stvara sve veći pritisak i crpi energiju, Anthony ne krije da ga je novopridošla Alja oborila s nogu svojim stavom, izgledom i zrelošću

RTL.hr
19.09.2026 09:00

U iskrenom razgovoru pred kamerama, Anthony je otvoreno priznao da ga kod Alje privlače staloženost i samopouzdanje – osobine koje u vili prepunoj tenzija rijetko viđa.

"Baš je seksi. Meni je seksi kako se nosi, kao prava žena. Baš se vidi da je zrela", iskreno je poručio Anthony.

Dodao je kako su brzo kliknuli i zbog sportske prošlosti, budući da je on trenirao košarku, a ona plivanje, što joj po njegovom mišljenju daje dodatnu dozu stabilnosti i ozbiljnosti.

Anthony, Alja, Love Island Adria
Anthony, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Bijeg od drame i pritiska

S druge strane, dinamika s Larom sve ga više iscrpljuje. Anthonyju smeta što Lara u svemu ide "od nula do sto" te mu stvara pritisak u trenucima kada mu treba miran i staložen razgovor. Unatoč tome što se osjeća pomalo izolirano među ostalim natjecateljima, naglašava da ne planira glumiti niti kalkulirati s osjećajima.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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