Anthony oduševljen jednim poljupcem: 'Ovo je bio pravi poljubac, a ne kao s...'

Tijekom privatnog razgovora s dečkima u vili, Anthony nije mogao sakriti oduševljenje pa je bez zadrške otvoreno usporedio svoje prijašnje iskustvo s ovim novim, nabijenim stršću. Priznao je kako je tek sada osjetio pravu kemiju koja mu je u vili očito nedostajala, dajući do znanja da su razlike bile i više nego očite.
"Odmah kad sam završio, znao sam", povjerio se Anthony dečkima, ne skrivajući da ga je samopouzdanje i stav s druge strane u potpunosti ostavio bez teksta.
Za razliku od prijašnjih intimnih trenutaka u showu – koje je opisao kao suzdržane i punih zadrški – ovaj ga je poljubac doslovno oborio s nogu. Njegove riječi jasno daju naslutiti da je razlika u energiji bila ogromna, a oduševljenje je bilo toliko da su i ostali stanari shvatili kako se našao u ozbiljnoj dilemi.
Temelji veza pod opasnim upitnikom
Atmosferu su dodatno usijali i novi izazovi u kojima su djevojke birale dečke za predjelo, glavno jelo i desert, što je donijelo val ljubomore među starim stanarkama. Ipak, upravo je Anthonyjevo priznanje pokazalo da su temelji njegovog dosadašnjeg odnosa opasno poljuljani.
Je li ovaj strastveni trenutak bio samo prolazni zanos potaknut novim licima u vili ili Anthonyjeve riječi najavljuju definitivni kraj dosadašnje priče i početak nove romanse? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.