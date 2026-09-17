Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Anthony oduševljen jednim poljupcem: 'Ovo je bio pravi poljubac, a ne kao s...'

Dolazak novih djevojaka u vilu 'Love Island Adria' donio je upravo ono čime reality živi – potpunu dramu i ozbiljno preispitivanje dosadašnjih odnosa. Dok su pojedini parovi odlučili čvrsto braniti svoje pozicije, drugi su u sekundi pokleknuli pod novom energijom. Među njima se našao i Anthony, koji se nakon strastvenog trenutka s jednom od natjecateljica našao u potpunom ljubavnom šoku

RTL.hr
17.09.2026 09:00

Tijekom privatnog razgovora s dečkima u vili, Anthony nije mogao sakriti oduševljenje pa je bez zadrške otvoreno usporedio svoje prijašnje iskustvo s ovim novim, nabijenim stršću. Priznao je kako je tek sada osjetio pravu kemiju koja mu je u vili očito nedostajala, dajući do znanja da su razlike bile i više nego očite.

"Odmah kad sam završio, znao sam", povjerio se Anthony dečkima, ne skrivajući da ga je samopouzdanje i stav s druge strane u potpunosti ostavio bez teksta.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Za razliku od prijašnjih intimnih trenutaka u showu – koje je opisao kao suzdržane i punih zadrški – ovaj ga je poljubac doslovno oborio s nogu. Njegove riječi jasno daju naslutiti da je razlika u energiji bila ogromna, a oduševljenje je bilo toliko da su i ostali stanari shvatili kako se našao u ozbiljnoj dilemi.

Temelji veza pod opasnim upitnikom

Atmosferu su dodatno usijali i novi izazovi u kojima su djevojke birale dečke za predjelo, glavno jelo i desert, što je donijelo val ljubomore među starim stanarkama. Ipak, upravo je Anthonyjevo priznanje pokazalo da su temelji njegovog dosadašnjeg odnosa opasno poljuljani.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Je li ovaj strastveni trenutak bio samo prolazni zanos potaknut novim licima u vili ili Anthonyjeve riječi najavljuju definitivni kraj dosadašnje priče i početak nove romanse? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria anthony love island adria
Love Island Adria

Gašper bacio oko na Alju: 'Mili je fizički i karakterno moj tip, ali sve je moguće - tek je četvrti dan!'

Moglo bi te zanimati

Mir u vili kratko je trajao! Večeras slijede suze, napetosti i potezi koji mijenjaju sve

Odrasla je među kozama i ovcama na Pelješcu, a sada je ušla u 'Love Island': Marija Tereza otkrila kakvog muškarca traži

Ovo su svi kandidati 'Love Island Adrije'

Tek joj je 19, a samopouzdanja joj ne nedostaje: Kako je Lara ukrala show u 'Love Islandu Adria'

Vukašin ostao bez teksta nakon Tarinog priznanja: 'Malo mi je čudno što 23 godine i nikada nije bila u vezi, to mi je red flag'

Poljupci i ulazak novih djevojaka u potpunosti uzdrmali vilu: 'On ne voli plavuše pa mi je svejedno!'

Pročitaj na Net.hr
Crnke koje su zaludjele Karlovac: Malo tko ove ljepotice u centru grada nije primijetio
Jelena Perčin i Ante Gelo nastupili zajedno: Zaljubljeni supružnici pokazali posebnu bliskost
'Mala dama s velikim glasom' osvojila je svijet, pa prošla kroz pakao
Sjećate li se Minee s početka karijere? Ovako se mijenjala kroz godine
Kralj Charles nakon smrti princeze Diane poručio: 'Ne brini, brzo ćemo je zaboraviti'
Penélope Cruz u korzetu i čipki pokazala fantastičnu liniju: Mreže su pune komplimenata
Veganka koja ne voli šminku, a obožava feniranje: 'Od prvog honorara kupila sam kožnu jaknu'
Thompson rasprodao dvoranu u Stuttgartu: Zbog velike potražnje pao sustav, obožavatelji ogorčeni
Poruka Meghan Markle završila na internetu: Htjela se javiti roditeljima, a procurio joj broj
Zaručili se, čekali bebu, a onda je sve krenulo po zlu! 'Još uvijek osjećam sram'