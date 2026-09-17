Anthony oduševljen jednim poljupcem: 'Ovo je bio pravi poljubac, a ne kao s...'

Tijekom privatnog razgovora s dečkima u vili, Anthony nije mogao sakriti oduševljenje pa je bez zadrške otvoreno usporedio svoje prijašnje iskustvo s ovim novim, nabijenim stršću. Priznao je kako je tek sada osjetio pravu kemiju koja mu je u vili očito nedostajala, dajući do znanja da su razlike bile i više nego očite.

"Odmah kad sam završio, znao sam", povjerio se Anthony dečkima, ne skrivajući da ga je samopouzdanje i stav s druge strane u potpunosti ostavio bez teksta.