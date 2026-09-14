Anthony ostaje u 'Love Island Adria' vili, a Larina je akcija otkrila je sve

Situacija za Anthonyja bila je gotovo bezizlazna. Pravila su jasna: "Onaj tko ostane bez para, mora da napusti vilu", odzvanjalo je vilom. Upravo kada se činilo da je njegova avantura gotova, uslijedio je šokantan obrat. "Eto, ni ovog puta to neće biti tvoja priča. Dobit ćeš priliku da možda osvojiš srce neke druge djevojke ili opet Lare i da promijeniš svoju sudbinu", rečeno mu je.
Spas u zadnji čas i obećanje drame
Olakšanje na njegovu licu bilo je vidljivo, no umjesto pasivnosti, Anthony je najavio novu strategiju. Svjestan da je dobio drugu priliku, obećao je preuzeti aktivniju ulogu.
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