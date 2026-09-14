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Love Island Adria

Anthony ostaje u 'Love Island Adria' vili, a Larina je akcija otkrila je sve

Prvi dan u luksuznoj vili showa 'Love Island Adria' donijeli su obilje drame i neočekivanih preokreta, a u središtu pozornosti našli su se Anthony i Lara. Nakon što je ostao bez partnerice, Anthony se našao na rubu ispadanja

RTL.hr
14.09.2026 22:10

Situacija za Anthonyja bila je gotovo bezizlazna. Pravila su jasna: "Onaj tko ostane bez para, mora da napusti vilu", odzvanjalo je vilom. Upravo kada se činilo da je njegova avantura gotova, uslijedio je šokantan obrat. "Eto, ni ovog puta to neće biti tvoja priča. Dobit ćeš priliku da možda osvojiš srce neke druge djevojke ili opet Lare i da promijeniš svoju sudbinu", rečeno mu je.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Spas u zadnji čas i obećanje drame

Olakšanje na njegovu licu bilo je vidljivo, no umjesto pasivnosti, Anthony je najavio novu strategiju. Svjestan da je dobio drugu priliku, obećao je preuzeti aktivniju ulogu. 

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

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