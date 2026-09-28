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Love Island Adria

Anthony ostao zgrožen prizorom iz ženskog toaleta: 'Nisam znao da cure to mogu raditi, ovo je terorizam!'

U vili 'Love Islanda Adria' svakodnevno svjedočimo ljubavnim dramama, neočekivanim prekidima i tajnim misijama, no ponekad su najzanimljiviji upravo oni nefiltrirani, svakodnevni trenuci. Jedan takav detalj potpuno je izbacio iz tratra Anthonyja, koji je doživio pravi pravcati šok u blizini ženskog toaleta!

RTL.hr
28.09.2026 22:10

Dok su se u vili odvijale složene ljubavne igrice, Anthony je doživio vrlo neobičan susret s realnošću zajedničkog života. Iako se u ovakvim showovima uvijek naglašava glamur, besprijekorne modne kombinacije i vizualno savršenstvo, stvarni život pod istim krovom nosi svoje izazove.

Komentirajući situaciju Anthony uopće nije birao riječi kako bi opisao ono što ga je dočekalo na gornjem katu vile. Vidno zgrožen i u potpunoj nevjerici, ispalio je pred kamerama:

"Kakav terorizam je bio gore u WC-u, ne muški WC! Ne mogu više ovo. Ja neću da znam tko je to... Ali to ti je terorizam. Bože sačuvaj!"

Loren, Anthony, Love Island Adria
Loren, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Narušene iluzije o 'nježnijem spolu'

Cijela anegdota kulminirala je njegovim potpuno iskrenim priznanjem koje je razotkrilo koliko su njegove iluzije o curama u sekundi pale u vodu. Anthony je bez ustručavanja priznao dečkima da jednostavno nije imao pojma da djevojke mogu proizvesti takve mirise, izazvavši novu lavinu smijeha u muškom društvu.

Ovaj humoristični predah podsjetio je sve da u vili, usprkos kamerama i reflektorima, ipak borave stvarni ljudi sa svim svojim svakodnevnim navikama.

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