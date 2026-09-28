Anthony ostao zgrožen prizorom iz ženskog toaleta: 'Nisam znao da cure to mogu raditi, ovo je terorizam!'

Dok su se u vili odvijale složene ljubavne igrice, Anthony je doživio vrlo neobičan susret s realnošću zajedničkog života. Iako se u ovakvim showovima uvijek naglašava glamur, besprijekorne modne kombinacije i vizualno savršenstvo, stvarni život pod istim krovom nosi svoje izazove.

Komentirajući situaciju Anthony uopće nije birao riječi kako bi opisao ono što ga je dočekalo na gornjem katu vile. Vidno zgrožen i u potpunoj nevjerici, ispalio je pred kamerama:

"Kakav terorizam je bio gore u WC-u, ne muški WC! Ne mogu više ovo. Ja neću da znam tko je to... Ali to ti je terorizam. Bože sačuvaj!"