Anthony otkrio svoje prave namjere: 'Moj plan je bio da uzmem Laru i da je poljubim, ali ne znam više...'

Odnosi su se dodatno zakomplicirali tijekom igre "Ice Breaker", osmišljene da islandere potakne na iskrenost. Iako je cilj bio probiti led, igra je umjesto toga zapalila prve vatre sukoba. Lara je iskoristila priliku da bocne Anthonyja , nazvavši njegovo ponašanje "crvenom zastavom". Posebno joj je zasmetao njegov nezainteresirani pristup.

Shrvan razvojem događaja i Larinom distancom, Anthony se povjerio svom bratu u vili, Vukašinu, otkrivši mu svoj propali plan. Njegova namjera bila je sve samo ne nonšalantna - planirao je romantičnu gestu koja je trebala definirati njihov odnos.

"Moj plan je bio da uzmem Laru i da idem gore i da... kad-tad, ne kasnije, noćas", priznao je Vukašinu, vidno iznerviran. "Potpuno sam se iznervirao. Ne znam više", dodao je, otkrivajući duboku frustraciju zbog toga što se situacija otela kontroli. Umjesto poljupca i zbližavanja, dobio je optužbe za nezainteresiranost i igranje igrica, što ga je dovelo do točke pucanja. Smatra kako je sve ispalo krivo i da je sada predstavljen kao "game player" koji sve radi s predumišljajem.