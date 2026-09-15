Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Anthony otkrio svoje prave namjere: 'Moj plan je bio da uzmem Laru i da je poljubim, ali ne znam više...'

Napetost između para raste iz sata u sat, a čini se da je ključni problem Anthonyjeva 'nonšalantnost', riječ koja je postala motiv prvih dana u vili

RTL.hr
15.09.2026 10:45

Odnosi su se dodatno zakomplicirali tijekom igre "Ice Breaker", osmišljene da islandere potakne na iskrenost. Iako je cilj bio probiti led, igra je umjesto toga zapalila prve vatre sukoba. Lara je iskoristila priliku da bocne Anthonyja, nazvavši njegovo ponašanje "crvenom zastavom". Posebno joj je zasmetao njegov nezainteresirani pristup.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Moj plan je bio da uzmem Laru i poljubim je"

Shrvan razvojem događaja i Larinom distancom, Anthony se povjerio svom bratu u vili, Vukašinu, otkrivši mu svoj propali plan. Njegova namjera bila je sve samo ne nonšalantna - planirao je romantičnu gestu koja je trebala definirati njihov odnos.

"Moj plan je bio da uzmem Laru i da idem gore i da... kad-tad, ne kasnije, noćas", priznao je Vukašinu, vidno iznerviran. "Potpuno sam se iznervirao. Ne znam više", dodao je, otkrivajući duboku frustraciju zbog toga što se situacija otela kontroli. Umjesto poljupca i zbližavanja, dobio je optužbe za nezainteresiranost i igranje igrica, što ga je dovelo do točke pucanja. Smatra kako je sve ispalo krivo i da je sada predstavljen kao "game player" koji sve radi s predumišljajem.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr anthony love island adria
Love Island Adria

Anthony se opustio u vili pa doživio neočekivani kiks: Zaboravio Larino ime!

Love Island Adria

Jovan i Anthony proglasili Taru zahtjevnom curom: 'Ima previše energije'

Moglo bi te zanimati

Vukašin i Anthony iznenadili izjavom: 'Mislim da smo mi dečki veći ulov od cura u vili'

Dok je Jovan osvojio bodove romantičnim doručkom, drugi je zakazao! Lara razočarana poručila: 'Anthony je pao test!'

Jutro poslije nježnih trenutaka, Lara prigovorila Anthonyju: 'Nisi me ni zagrlio!'

Anthony spavao na kauču, a Lara mu se ušuljala usred noći: 'Bit ćeš sa mnom za dva dana'

Anthony ostaje u 'Love Island Adria' vili, a Larina je akcija otkrila je sve

Padaju prvi poljupci u Love Island vili? Privlačnost i simpatije sve je teže sakriti

Pročitaj na Net.hr
Poznat datum povratka serije 'Divlje pčele'! Zvijezde hita otkrivaju što nas čeka u novoj sezoni
Oteti prijevoz, neočekivano zaustavljanje utrke, noćenje u palači i pucanje pod pritiskom
'Sreća je krzneni prijatelj': Donna Vekić predstavila psića Limu
Ovo su pobjednici na Emmyjima 2026.: Neki su dvostruko slavili
Pogledajte tko je zasjao a crvenom tepihu, a kome je bolje da je ostao doma
Johnny Depp u zagrljaju poznatog Hrvata: Njihovo prijateljstvo traje već godinama
Indira Levak slavi 53. rođendan: Pogledajte kako se mijenjala tijekom godina
Nekad je bila seks simbol, onda je nestala sa scene: Nelly Furtado sada izgleda neprepoznatljivo
Ovako je Marko Grubnić partijao davne 2011. godine: Svugdje ga je pratila traka oko glave
Unuka Grace Kelly objavila zaruke i pokazala nesvakidašnji dijamantni prsten