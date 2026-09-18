Anthony pred Aljom otvorio dušu i otkrio priču iza svoje tetovaže: 'To je za mog najboljeg prijatelja koji je umro'

Anthony je primijetio da Alja, baš poput njega, ima brojne tetovaže, a dok su ih uspoređivali, uslijedilo je iznenađenje. Shvatili su da imaju čak i istu tetovažu, što je odmah postalo nova tema njihova razgovora.

No opušteno upoznavanje ubrzo je poprimilo emotivniji ton. Alji je za oko zapela jedna Anthonyjeva tetovaža pa ga je upitala što ona predstavlja. Iza nje se, otkrio joj je, krije posebno teška uspomena. "To je za mog najboljeg prijatelja koji je umro", ispričao je Anthony.