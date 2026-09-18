Anthony pred Aljom otvorio dušu i otkrio priču iza svoje tetovaže: 'To je za mog najboljeg prijatelja koji je umro'

Anthony je primijetio da Alja, baš poput njega, ima brojne tetovaže, a dok su ih uspoređivali, uslijedilo je iznenađenje. Shvatili su da imaju čak i istu tetovažu, što je odmah postalo nova tema njihova razgovora.
No opušteno upoznavanje ubrzo je poprimilo emotivniji ton. Alji je za oko zapela jedna Anthonyjeva tetovaža pa ga je upitala što ona predstavlja. Iza nje se, otkrio joj je, krije posebno teška uspomena. "To je za mog najboljeg prijatelja koji je umro", ispričao je Anthony.
Potom joj je objasnio kako je bio vani kada je primio poziv da mu je najbolji prijatelj preminuo. Taj trenutak zauvijek mu je ostao urezan u sjećanje pa je odlučio tetovirati upravo vrijeme u kojem je primio poziv.
Iza jedne naizgled obične tetovaže tako se otkrila vrlo osobna priča, a Anthony je pred Aljom pokazao i svoju emotivniju stranu.
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